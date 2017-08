Autóbalesete után két évtizeddel sem csitulnak a kedélyek - Ma 20 éve halt meg Lady Diana

Katalin hercegné Diana gyűrűjét viselte



Édesanyjuk 1997-es halála után a fiatal hercegek választhattak egy-egy értéktárgyat Diana tulajdonából, amely azután az övék lett. Vilmos édesanyja Cartier karóráját kérte, míg öccse Diana zafíros-gyémántos jegygyűrűjét vette magához. 2010-ben azonban átengedte az ékszert testvérének. A fiúk ugyanis még gyerekként megegyeztek, hogy amelyikük előbb jegyzi el szerelmét, arra száll a gyűrű is – Vilmos pedig évekkel megelőzte Harryt a lánykéréssel.

Nem engedik el

„Szerintem a legnehezebb dolog az egészben, hogy azok a fotósok, akik az alagútba üldözték őt, ugyanazok a fotósok voltak, akik fényképeket készítettek róla, miközben a hátsó ülésen haldoklott az autóban. Még életben volt, amikor ezek az emberek ahelyett, hogy segítettek volna neki, csak fényképezték" – mondja Harry herceg a BBC új dokumentumfilmjében édesanyja, Lady Diana haláláról.A hercegnő ma 20 éve, nagyon fiatalon, mindössze 36 évesen ment el. Fiai, Vilmos 15, Harry pedig 12 évesek voltak, amikor életét vesztette a párizsi Alma alagútban történt baleset után. Nem túlzás azt mondani, hogy egy világ gyászolta összetörten a mindig kedves Dianát, akinek élete, halála és titkai még most, két évtized elteltével is lázban tartják az embereket.„Kétségbeesetten akartam, hogy működjön, kétségbeesetten szerettem a férjemet" – mondja a hercegnő férjéről, Károly hercegről egy magánfelvételen, melyen a bulimiájáról és élete legnagyobb szerelméhez, testőréhez fűződő viszonyáról, valamint a férfi halálának gyanús körülményeiről is vall. A videókat egy beszédtanár készítette, akinek az volt a feladata, hogy tréningezze Dianát a válás után várható közéleti szereplésre. Egyértelműen bizalmas, magáncélra készült anyagról van szó, nem is csoda, hogy hatalmas felháborodás követte a bejelenést, miszerint a Channel 4 csatorna – a család határozott kérése ellenére – az egykori hercegné halálának évfordulója alkalmából bemutatja őket.Szalma Ibolya gyermekpszichológus szerint nagyon nehéz lehet még most is a két fiának. – Nem elég, hogy elveszítették az édesanyjukat, de a világ még most sem engedi el a hercegnőt. Diana annyira fontos és megosztó személyiség volt, hogy az évforduló kapcsán szinte mindennaposak az újabb és újabb összeesküvés-elméletek a halálával kapcsolatban, de egyébként is szinte évente kerül elő róla valami – magyarázza a szakértő, és hozzáteszi, ez nyilvánvalóan nagyon megterhelő a családjának.

Diana hercegnőt egy gyönyörű, hosszú ujjú, fekete ruhában helyezték végső nyugalomra. Kezében azt a rózsafüzért tartotta, amelyet Teréz anyától kapott.

Magány és figyelem

Speciális helyzet a két hercegé, hiszen életük egyik legfontosabb szereplőjétől úgy kellett elbúcsúzniuk, hogy közben árgus szemekkel figyelte őket az egész világ. Az új BBC-dokumentumfilmben őszintén vallanak az édesanyjuk halála utáni napokról. „Az egyik legnehezebb dolog volt, amit valaha tettem. Ez egy nagyon hosszú és magányos séta volt" – mondja például Vilmos a menetről, amelyben utolsó útjára kísérték édesanyjukat, és amit a helyszínen több ezer hisztérikusan gyászoló idegen nézett végig.

– A királyi család tagjának lenni nagyon összetett élethelyzet, de nem szabad elfelejteni, hogy ők elsősorban akkor is gyászoló gyermekek voltak, akiknek ugyanarra a segítségre volt szükségük, mint bármely más gyereknek – hangsúlyozza Szalma Ibolya, és úgy véli, nagyon magányosak lehettek az egyszerre elzárt és kirakatba tett életükben. Jól látszik ez sorsuk alakulásán is: míg Harry sokáig botrányairól volt híres, addig Vilmos egyértelműen olyan feleséget választott, aki nagyon hasonlít elhunyt édesanyjára.

Elvonult a család

A történtek kezelésével kapcsolatban a királynőt érte akkoriban a legtöbb kritika. Nem volt titok, hogy a kapcsolatuk Dianával ekkorra meglehetősen viharossá fajult. A válás megtépázta a királyi családba vetett bizalmat, az uralkodó pedig látványosan kritizálta egykori menye minden lépését. Diana halálakor épp Balmoralban vakációzott a család, és – bár várta a gyászoló tömeg Londonban – a királynő napokig nem utazott vissza a fővárosba. Később elmondta, úgy érezte, unokáinak és édesapjuknak nagyobb szükségük van rá.

Audrey Hepburn is rokona volt



Diana Frances Spencer 1961. július 1-jén született Norfolk grófságban, egy arisztokrata család negyedik gyermekeként. Szülei elváltak, de a bíróság az apának ítélte a gyerekeket. Amikor apai nagyapja meghalt, apja gróf lett, így onnantól a Lady Diana Spencer nevet viselte. Diana anyai részről ír, skót, angol és amerikai ősökkel rendelkezik, míg apai részről II. Károly leszármazottja négy törvénytelen fiún keresztül. Felmenői között van Stuart Mária és Boleyn Anna királynő nővére, Mary is. Távoli rokonságához tartozik Audrey Hepburn, Humphrey Bogart és II. Albert monacói herceg is. Nem tanult túl jól, és nem élt arisztokrata életet. Jól úszott, és balett-táncosnő akart lenni, de ehhez alacsony volt. Amikor Londonban élt, még tanított is táncot.

„A nagymamám meg akarta védeni a két unokáját, és az apánkat is. Szándékosan eltüntette az újságokat és minden hasonló dolgot, szóval egyáltalán semmi sem maradt a házban. Így nem tudtuk, mi történik"– emlékszik vissza Vilmos az ott töltött napokra, és azt mondja, hálás a gyász magányáért, amit így megteremtettek nekik. Hogy az volt-e a legjobb megoldás, hogy mindent elzártak előlük, abban a gyermekpszichológus azért nem biztos. – Ilyenkor nagyon fontos, hogy az érintettek – akik ráadásul már nem is kisgyermekek, hanem kamaszok – dönthessenek arról, hogy miben mennyire szeretnének részt venni. Aki gyászol, az keresi az okokat, és választ szeretne kapni a miértekre, ezért csak nagyon óvatosan szabad irányítani egy ilyen helyzetet – fejezi be Szalma Ibolya.