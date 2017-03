Az aszályok is "vándorolhatnak" kontinenseken át

Ezek a "vándorló aszályok" hatalmas károkat okozhatnak a mezőgazdaságban és humanitárius problémákhoz vezethetnek - fejtik ki osztrák szakértők a Geophysical Research Letters című tudományos lapban bemutatott tanulmányukban.



Az amerikai Princeton Egyetem közreműködésével a Bécs közelében lévő laxenburgi Alkalmazott Rendszerelemzési Nemzetközi Intézet (IIASA) kutatói 1420 aszály adatait elemezték ki, melyek 1979 és 2009 között alakultak ki világszerte.



"Legtöbbjük nagyjából azon a területen maradt, ahol elkezdődött, 10 százalékuk azonban 1400-3100 kilométert tett meg" - írják az IIASA kutatói, akik kiemelték: az aszályok így nem lokális problémák, ahogy eddig hitték, hanem a hurrikánokhoz hasonlóan Vándorolhatnak. Ehhez viszont hónapokra, vagy akár évekre is szükségük van, nem csak napokra vagy hetekre.



Az egyes kontinenseken akadnak iránysávok, melyeken a különböző aszályok hasonló utat járnak be. Az Egyesült Államok délnyugati részén például északi irányba mozdulnak, míg Ausztráliában két fő irányuk van: a keleti partoktól északnyugati irányba és a központi síkságoktól északkelet felé.



A szakértők szerint továbbra is nehézséget okoz megjósolni az aszály kialakulását, a kutatók által alkalmazott új modellel azonban jobban megbecsülhető, hogyan terjednek tovább. Ezáltal új lehetőségek nyílnak a károk kezelésének megtervezésére.