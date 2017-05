Az Atlanti-óceán "visszaadta" a 33 éve elmosott strandot

Az Írország nyugati partjainál fekvő Achill-szigetek 300 méteres homokos strandja az 1984-ben pusztító heves viharok nyomán vált sziklás, köves partszakasszá. A helyi lakosok áprilisban észlelték, hogy az Atlanti-óceán visszaépítette strandjukat, több tonna homokot sodorva a partra.



"Ez nagyon jelentős számunkra" - idézte a The Irish Times napilap Sean Molloyt, az helyi idegenforgalmi iroda illetékesét, aki emlékeztetett arra, hogy annak idején a népszerű strand négy szállodát és számos vendégházat "tartott el" a mintegy 2600 ember lakta szigeten.



"Achillnak már öt kékzászlós - jó vízminőségű - strandja van, most reméljük, hogy egy hatodikat is kékzászlóval fognak jutalmazni" - tette hozzá az illetékes.



Achill-sziget Írország legnagyobb part menti szigete, része annak az Atlanti-óceán menti turisztikai ösvénynek, amely az ország déli részétől húzódik északnyugatra, és amely számtalan turistát vonz az Európai Unió leggyorsabban növekvő gazdaságában.