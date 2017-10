Az ébenfához hasonló faanyagot fejlesztettek ki hangszerek készítésére

A veszélyeztetett, nehezen beszerezhető trópusi ébenfáéhoz hasonló akusztikus tulajdonságokkal bíró faanyagot fejlesztettek ki svájci kutatók a hegedűkészítésben kulcsfontosságú kemény ébenfa pótlására.



A Swiss Wood Solutions startupcéget, amely a faanyagot kifejlesztette, a Svájci Szövetségi Anyagtudományi és Technológiai Laboratórium (EMPA) és a zürichi Műszaki Egyetem kutatói alapították. Fenntarthatóan nevelt svájci juharfát használnak a faanyag elkészítéséhez. Az eljárásban áztatják, szárítják, majd melegen sajtolják a fát. A kész termék akusztikai tulajdonságai hasonlítanak a hegedűkészítéshez, klarinétok és oboák gyártásához használt ébenfához - számolt be róla a swissinfo.ch svájci hírportál.



A szigorú szabályozás ellenére az ébenfa a veszélyeztetett fajok közé tartozik. Importálása tiltott, csak különleges engedéllyel lehetséges, és az ébenfából faragott hangszereket elkobozzák, ha nincs hivatalos tanúsítvány az eredetükről és legális beszerzésükről.



A probléma a zenészeket, a hangszerkészítőket és a hangszerforgalmazókat is érinti, ugyanis az ébenfa keménysége és akusztikai minősége nehezen pótolható a billentyűk és a minőségi hegedűk készítésénél.



A svájci kutatók által kifejlesztett technológiával azonban sikerült a juhar színét, sűrűségét és hangvezetési jellemzőit optimalizálni egy adott hangszerre - számolt be róla Olivier Kläusler, a Swiss Wood Solutions elnöke.



Az ébenfát már korábban is próbálták kiváltani, például kompozit szintetikus fával vagy karbonszálas technológiával, de az új anyagból gyártott hangszereket kipróbáló hivatásos zenészek szerint a svájci faanyag gyakorlatilag olyan jó volt, mint az igazi.



A "svájci ében" előállítási költségei egyelőre vetekednek a természetes ébenével, de a kutatók már dolgoznak azon, hogy sikerüljön leszorítani az árat, és környezetkímélőbbé tenni az eljárást. Ha ezek a nehézségek elhárulnak, a szakemberek szerint akár óraalkatrészeket vagy késnyeleket is lehet majd készíteni a különleges fából.