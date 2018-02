Az eddig vélt érték kétszeresével emelkedhet a tengerek szintje a század végére

Az eddigi előrejelzésekhez képest kétszer nagyobb mértékben emelkedhet a tengerek vízszintje 2100-ra egy friss vizsgálat eredménye szerint.



1993 óta világszerte évente átlagosan három millimétert emelkedik a vízszint. Műholdas mérések szerint azonban évről évre egyre jobban gyorsul az emelkedés, aminek következtében 2100-ra az évi egy centimétert is eléri a szintemelkedés mértéke.



A Steve Nerem, a Coloradói Egyetem munkatársa által vezetett kutatócsoport a Proceedings című szaklapban mutatta be eredményeit. Ez alapján a század végére a partokon átlagosan 65 centiméterrel magasabban állhat a víz, mint 2005-ben.



Korábban azt feltételezték, 30 centiméterrel lesz magasabb a tengerszint. "Ráadásul ez nagy valószínűséggel egy óvatos becslés" - idézte Neremet az egyetem közleménye. A kalkuláláskor a kutatók abból indultak ki, hogy az elmúlt 25 évben tapasztalt növekedési arány a jövőben is folytatódik.



Nerem azonban hangsúlyozta: "a hatalmas változásokat tekintve, melyeket ma a jégtakarók esetében is látunk, ez valószerűtlen".



A növekedés valószínűleg még nagyobb mértékű lesz, mint ahogy azt előrejelzik. Nerem és munkatársai a globális tengerszintméréshez a rendelkezésre álló eddigi leghosszabb műholdas méréssorozat eredményeit használták.

A mérés az 1992 augusztusában fellőtt Topex/Poseidon óceán- és atmoszférakutató műholddal kezdődött és három Jason amerikai-európai magasság-meghatározó műholddal folytatódott. A szakértők különböző tényezőket vettek figyelembe, melyek befolyásolják a globális tengerszintet, például az el Nino éghajlati jelenséget.



Fontos esemény volt a Pinatubo Fülöp-szigeteki vulkán kitörése 1991-ben, ennek a tengerszintre gyakorolt hatásai már megmutatkoztak a műholdas mérések kezdetekor.



A nyílt óceánon mért értékeket is összehasonlították a partokon mért ár-apályszintek adataival. Mindezen tényleges figyelembe vétele után a tudósok kiszámolták, hogy a globális tengerszint-emelkedés gyorsulásának mértéke átlagosan évi 0,8 milliméter. Így ezzel egy folyamatos emelkedési arányú exponenciális görbe jött létre.



A növekedés oka egyrészt a jégtakaró olvadása, másrészt a víz felmelegedés miatti térfogattágulása.



"A tanulmány nagyon hihetően mutatja be, hogy felgyorsul a növekedés" - mondta Ingo Sasgen, a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet kutatója. A szakértő szerint az amerikai kutatók nemcsak új mérési adatokat használtak, hanem nagyon alaposan értékelték is, ráadásul számos olyan tényezőt kizártak, amelyek lényegtelenek a klímaváltozás szempontjából.