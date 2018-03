Az igazság a nőnapról: a feministák "alapozták meg" a virágot meg a csokit?

A legtöbb országban a múlt század elején erősödtek fel a nők követelései szociális-gazdasági jogaik kiszélesítésére, a hátrányos megkülönböztetés megszüntetésére a foglalkoztatásban és a bérezésben. Ez ugyan máig probléma a legtöbb országban, nem siet megoldódni, de fogjuk fel úgy, hogy jó munkához idő kell.

Magyarországon 1914-ben ünnepelték meg először a nőnapot. Az eredetileg különböző időpontokban rendezett nőnap 1948-tól szovjet mintára március 8-ára esik. A Rákosi-korszakban a nőnap ünneplése kötelezővé vált. Ma már felejtős a mozgalmi jelleg, a virágajándékozás dominál.

A hazaárulók, a gyújtogatók, a csempészek, a gyilkosok és a nők nem szavazhattak



Magyarországon már az 1848. áprilisi törvények megteremtették a polgári átalakulás lehetőségét, a legfontosabb polgári szabadságjogokat, a felelős magyar minisztériumot és a népképviseleti országgyűlést. Az 1848:V. törvénycikk azonban a nőket a választójogból kizárta - írja a Rubicon történelmi portál. A törvény szövege értelmében a hazaárulók, a gyújtogatók, a csempészek, a gyilkosok és a nők nem kaptak választójogot. Az 1919. november 17-én kelt 5985. számú kormányrendelet szerint nemzetgyűlési választójoga van minden olyan férfinak és nőnek, aki a 21. életévét betöltötte, aki 6 éve magyar állampolgár, fél éve ugyanabban a községben lakik vagy ott lakása van. A nők esetében azonban az írni-olvasni tudást is kikötötték. 1922-ben a férfiak 24 éves koruk után szavazhattak, míg a nők csak 30 éves koruk után. Ráadásul, míg a férfiak választójogához elegendő volt a 4 elemi elvégzése, addig a nőknek hat elemihez kötötték, a 4 csak akkor volt elegendő, ha férjezettek voltak, és három gyerekük volt, vagy saját keresetükből tartották el magukat - olvastuk a wiki.startlap.hu-n . Az általános, egyenlő és titkos választójog csak az 1945. évi VIII. törvénycikk értelmében valósulhatott meg. A korhatár ekkor nőknél és férfiaknál egyaránt 20 év volt.

Szegecselő Róza



A címlapképként használt plakáton látható nőt Rosie the Riveter (Szegecselő Rózsa)-ként emlegetik - ez egy 1942-es amerikai sláger volt. J. Howard Miller egy háborús kampányhoz posztersorozatot készített, amelyek egyike a We Can Do It lett: azt akarta megmutatni, hogy mennyire szükséges a nők gyári munkája, míg a férfiak háborúznak. 1942-ben Geraldine Doyle, egy tizenhét éves lány egy hetet dolgozott egy michigani gyárban, és ezalatt – a tudta nélkül – készült róla egy fénykép. Ez volt J.Howard Miller poszterének modellje.

A virágárusok legnagyobb ünnepe a nőnap - régóta szállóige már ez a mondás. Rendszeresen virágkörképpel jelentkezünk erre a napra, idén sem volt ez másképp. De kit is ünnepelünk ilyenkor? A nőt, aki egyben tartja a családot, aki gondoskodik a szeretteiről? Az általános felfogás, hogy ezen a napon virággal, csokival lepik meg a családi (tűz)fészek melegen tartóját. Ha egy kicsit utánajárunk, honnan indultunk, kiderül: nagyon messzire került eredeti mondanivalójától az ünnep. Ugyanis éppen a házitündér üzemmódból való kitöréssel indult. A múlt-kor történelmi portálon részletes összefoglalót olvashatnak arról, miért éppen március 8-án ünnepeljük a nőket. Azért, hogy évente egy nap legyen a nőké, politikai, feminista és szakszervezeti mozgalmak küzdöttek.Az 1910-ben Koppenhágában megrendezett II. Nemzetközi Szocialista Nőkongresszuson a német Clara Zetkin javasolta, hogy világszerte tartsanak évente nőnapot. Az első nemzeti nőnapot egyébként 1909-ben az Egyesült Államokban tartották meg, akkor február utolsó vasárnapján. A nemzetközi nőnapot először 1911. március 19-én ünnepelték Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban. A tüntetéseken - amelyeken sok férfi is részt vett - a nők választójogának megszerzése kapott hangsúlyt.A nemzetközi nőnap időpontja 1913-ban került március 8-ára a New York-i textilmunkásnők 1857-es sztrájkjának emlékére - más források szerint arra emlékeztet a dátum, hogy 1909-ben ezen a napon robbanás történt egy New York-i gyárban, és a nyomában pusztító tűzvész 129 munkásnő életét követelte.- a juliánus naptár szerint február 23-án, azaz: február utolsó vasárnapján Oroszországban nők tüntettek kenyérért és békéért. Négy nappal később – nem közvetlenül a tüntetés hatására – II. Miklós cár lemondott, és polgári kormány alakult, amely szavazójogot biztosított a nőknek. A történelmet ismerve kijelenthetjük, nem sokáig örülhettek abban a régióban.Sok helyütt világszerte e napon a nők elleni erőszakkal szemben emelik fel szavukat civil szervezetek, mert véleményük szerint a családon belüli erőszak, a munkahelyi szexuális zaklatás, a prostitúció áldozatait a jog nem védi kellően, e cselekmények elkövetői továbbra is jórészt büntetlenül maradnak. Az idei nőnapkülönösen pikáns ebből a szempontból.