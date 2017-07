Az imádkozó sáska a világon mindenütt fogyasztja a kisebb madarakat

A Wilson Journal of Ornithology című szaklap friss számában közzétett írás szerint az imádkozó sáska (Mantis religiosa) erős mellső lábaival általában ízeltlábúakat - rovarokat, pókokat - ejt rabul és fogyaszt el. Nem gyakran, de látták már, ahogy kis gerinceseket, békákat, gyíkokat, szalamandereket vagy kígyókat is elkap és bekebelez.



A Martin Nyffeler (Bázeli Egyetem), Mike Maxwell (La Jolla-i Nemzeti Egyetem) és James Van Remsen (Louisianai Állami Egyetem) alkotta zoológuscsoport kutatása bizonyította, hogy az imádkozó sáska az egész világon vadássza és fogyasztja a kistestű madarakat is.



A tudósok a rovar madárevésének számos példáját gyűjtötték össze és dokumentálták. Kimutatták, hogy 12 faja és 9 neme eszik kismadarakat a vadonban. Mindezt 13 országban, az Antarktiszon kívül minden kontinensen dokumentálták.



A zsákmányul esett madarak is sokféle fajhoz tartoztak: 24 fajt és 14 családot azonosítottak.



"Óriási felfedezésnek számít a tény, hogy az imádkozó sáska madárevése minden tekintetben, akár a faji, akár földrajzi szempontból ennyire általános szokás" - értékelte Martin Nyffeler, a kutatás vezetője.



A tudósok az imádkozó sáska madárevésének 147 dokumentált esetét gyűjtötték össze. A legtöbbet, az esetek több mint 70 százalékát az Egyesült Államokból jelentették, ahol a rovar gyakran zsákmányol kolibrit kiskertekben.



Az imádkozó sáska madáráldozatainak túlnyomó többsége is kolibri.



Évtizedekkel ezelőtt a rovar hét nagytestű, idegenhonos faját telepítették be Észak-Amerikába a kártevők elleni biológiai védekezésképpen.



Az importált fajok mára jelentős veszélyt jelentenek a kolibrikre és a kistestű verebekre. A tanulmány szerzői ezért nagy körültekintést kérnek olyankor, ha kártevők ellen imádkozó sáskát akarnának bevetni.