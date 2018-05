Az oktatás helyzete és a tudomány integrációja a legfontosabb témái a MTA közgyűlésének

Május 7-én, hétfőn kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 189. közgyűlése. Az MTA legfőbb döntéshozó testülete elé határozati javaslatok kerülnek az oktatás helyzetéről és a tudomány integritásáról is - olvasható az MTA honlapján.A Lovász László elnöki köszöntőjével kezdődő közgyűlésen a hagyományoknak megfelelően átadják a legrangosabb akadémiai elismeréseket, majd az elnöki és főtitkári beszámolókat hallgathatják meg az akadémikusok és a nem akadémikus közgyűlési képviselők.A hétfői munkaközgyűlésen több testületi beszámolóról és személyi javaslatokról is szavaznak a közgyűlés résztvevői. Ezenkívül döntenek arról a két határozati javaslatról, amelyek témái a hazai közoktatás helyzete és a tudomány integritása.Kedden reggel a Külső Tagok Fórumával folytatódik a közgyűlés. Itt adják át az Arany János-díjakat és az Arany János-érmeket.Ezt követően az Akadémikusok Gyűlését tartják. A zárt ülés napirendjén a jövő évi tagválasztás előkészítése és az akadémikusválasztás irányelvei szerepelnek.A második nap délutánján tudományos előadásokat hallgathatnak meg a közgyűlés résztvevői. Perczel András, az MTA rendes tagja a fehérjék "Achilles-sarkáról", Dudits Dénes, az MTA rendes tagja pedig a genetikai kód nagy pontosságú átprogramozásáról beszél. Ezután "Műveltség és tudomány Mátyás király korában" címmel Kecskeméti Gábor, az MTA levelező tagja és Csukovits Enikő, az MTA doktora tart előadást. A program zárásaként Takács Ferenc filmkritikus, irodalomtörténész felvezetőjét követően Enyedi Ildikó, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia rendes tagja által rendezett, Oscar-díjra jelölt, Testről és lélekről című filmet vetítik le.Szerda délután idén is megtartják a közgyűléshez kapcsolódva a Fiatal Kutatók Fórumát.Az MTA 189. közgyűlésének teljes programja letölthető az akadémia honlapjáról.