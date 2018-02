Babos Tímea: Hinnünk kell magunkban

Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic ünnepel, miután 6:4, 6:3 arányban legyőzték a Jekatyerina Makarova, Jelena Vesznyina orosz kettőst az ausztrál nyílt teniszbajnokság női párosának döntőjében Melbourne-ben 2018. január 26-án. (MTI/AP/Ng Han Guan)

– A vegyes páros döntője után néhány órával már gépen ültem Taipei felé egy újabb versenyre, szóval túl sok időm még nem volt merengeni a történteken. Azt gondolom, ha eltöltök néhány napot otthon, akkor majd jobban leülepszik ez a siker, és persze szakmailag is kielemezzük majd a történteket. Mivel párosban világbajnokként érkeztem, a célom nem is lehetett más, mint a tornagyőzelem. De ezzel még volt így néhány játékos, nem adták ingyen! Egyéniben szerettem volna minél tovább jutni, az, hogy top 10-es játékost is sikerült legyőzni, nagyon boldoggá tesz.

Túl a mélyponton

– Az edzőm és a családom mindig mellettem állt, ez rengeteget segített. Nagyon elcsépelten hangzik, de a nehéz helyzetekben is hinnünk kell magunkban. Ez néha nagyon nehéz, és olyankor jól jön a segítség.

Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic a bajnoki trófeával. (MTI/EPA/Mark Cristino)

– 24 éves vagyok, fokozatosan válok érettebb játékossá, örülök, hogy higgadtnak tűnök a szurkolóknak is. A tapasztalat rengeteget számít. Az, hogy nagy versenyek döntőiben játszhatok párosban, az egyéni szereplésemet is segíti, ezt semmilyen edzéssel nem lehet szimulálni.

Számít a piac mérete

Hazai pályán

– Természetesen vannak olyan tenisznemzetek, amikkel nem lehet összehasonlítani a hazai körülményeket, ez részben tradíció kérdése, de akár a piac mérete is számíthat. Bízom benne, hogy a magyar versenyzők sikerei mind a gyerekeknek, mind a szponzoroknak, befektetőknek vonzóbbá teszik a teniszt itthon is, így fejlődhet az infrastruktúra, a közeg. Elsősorban ugyanis az eredményekkel lehet rávenni a gyerekeket, hogy ütőt ragadjanak, és szerintem látni is pozitív jeleket!– Nem izgulok, inkább izgatott vagyok. Meglepetéssel is készülök a szurkolóknak, szeretnék valamit visszaadni abból a szeretetből, amit eljuttatnak hozzám. Remélem, sokan kilátogatnak február 19–25. között a BOK-csarnokba!