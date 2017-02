Bárki letöltheti a Metropolitan Múzeum gyűjteményének fotóit

Ezentúl szabadon letölthetők és felhasználhatók azok a digitalizált fotók, amelyek a New York-i Metropolitan Múzeum gyűjteményének egy jelentős részéről készültek - jelentette be az intézmény.



A múzeum kedden közölte, hogy a szabad hozzáférés biztosítására törekedve engedélyezi, hogy a gyűjteményében szereplő mintegy 375 ezer műalkotás fotóját ingyen, bármiféle korlátozás nélkül le lehessen tölteni. A lépésről beszámoló The New York Times példaként említette, hogy El Greco Szent János látomása című festményét is nagy felbontásban lehet letölteni a Met honlapjáról, mindenféle engedély nélkül.



"A gyűjteményhez való hozzáférési lehetőségek növelése már egy évtizede prioritást élvez. Húsz éve egy tudósnak még a katalóguscédulákért is tárgyalásokat kellett folytatnia" - mondta el Thomas P. Campbell, a múzeum igazgatója.



Mostantól azonban bárki letöltheti a képeket közvetlenül a Met honlapjáról és úgy használhatja fel, ahogy akarja - fűzte hozzá Loic Tallon, a Met digitalizációs vezetője.



Campbell szerint a digitálisan hozzáférhetővé tett 375 ezer műalkotás a múzeum törzsanyagába tartozik. További 65 ezer műalkotást digitalizáltak még, de ezek nem szerepelnek a szabadon felhasználható anyagok között.



A Metnek egyébként mintegy másfél millió műalkotás van a birtokában, de a zömét még nem digitalizálták.



Nem egyedülálló, hogy egy ilyen nagy múzeum szabad felhasználást nyújt a digitalizált anyagához, a Washingtoni Nemzeti Képzőművészeti Galéria és az amszterdami Rijksmuseum is megtette korábban. Előbbi 45 ezer, utóbbi 150 ezer alkotás digitalizált képét engedi letölteni. A Modern Művészetek Múzeuma (MoMa) pedig tavaly gyűjteménye több ezer darabjának fotóját tette hozzáférhetővé az archívumából.