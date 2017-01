Bárki tehet az igazságtalanul bebörtönzöttekért

Veled is megtörténhet!

Fomusoh_Ivo: A kameruni férfit egy sms miatt börtönözték be.

„Egy ismeretlentől érkező, a szolidaritást kifejező üzenet erőt adhat azoknak, akik már elvesztették a reményt, csakúgy, ahogyan gondolkodásra késztetheti azokat a hatósági személyeket, akikből már kiveszett a részvét. Terjesszétek: egy levél megírása megváltoztathat egy életet" – vallja Salil Shetty, az Amnesty International emberi jogi szervezet főtitkára.Erre az eszmére épül az immár egyre sikeresebb, globális méreteket öltött Levélíró Maraton is, amely a szerte a világon igazságtalanul bebörtönzött vagy bántalmazott áldozatokért való kiállásra buzdít. Évente tíz áldozatért vagy ügyért lehet aláírással vagy egy személyes levél megírásával kiállni.– A Levélíró Maraton eseteiben mindig látunk egy nevet és egy arcot, amelyek regionális, rendszerszintű jogsértéseket mutatnak be. Ott van például az albinizmussal élő kislány Malawiból, akit eléggé komoly veszély fenyeget. Fekete-Afrikában még ma is úgy tekintenek az albínókra, mint a szerencse és a gazdagság hírnökeire.Gyakran rabolják el vagy ölik meg őket a testrészeikért, hogy azokat utána „varázslók" használhassák szertartásaikhoz. Egy történet tehát igazából nemcsak egy személy története, hanem az adott országban élő akár több tízezer sorstársáé is – avat be Demeter Áron , az Amnesty International Magyarország emberi jogi szakértője.

De miért érdekelne ez bárkit is?

Január 20-ig izgulhatunk Snowdenért

Edward Snowden : Hős vagy bűnös? - Január 20-ig kaphat kegyelmet Obamától a híres kiszivárogtatási botrány főszereplője.

– Azért működik a Levélíró Maraton a világban tulajdonképpen mindenhol, mert az emberek jó része érti és érzi azt, hogy ezek olyan jogsértések, amelyek történhetnének velük is. Tudnak kötődni hozzájuk, hiszen őket mint magyar állampolgárokat is érdekli, hogy adott esetben milyen adatokat tárol róluk saját hozzájárulásuk nélkül a kormány. Vagy vannak olyan esetek, amelyek olyan megdöbbentők és felháborítók, hogy az emberekben bekapcsolják a szolidaritást és emiatt akcióba lépnek. A Levélíró Maraton arra az egyszerű ötletre épít, hogy velünk is bármikor megtörténhet bármi, ami miatt segítségre szorulunk. Akkor pedig milyen jólesne, ha például Indonéziából kapnánk levelet, ami biztosít róla, hogy nem vagyunk egyedül! Meg szeretnénk mutatni, hogy fontos kiállni egymásért – mondja a szakértő.– Sokszor felmerül a kérdés, hogy vajon miért foglalkozna bármelyik hatóság azzal, hogy emberek a világ másik végéből leveleket írnak nekik. De tulajdonképpen nem létezik olyan hatóság, amit ne érdekelne a nemzetközi figyelem és a nyomás. Ha kellő mennyiségű levél és aláírás érkezik és kellően nagy az eset visszhangja a nemzetközi sajtóban, akkor még az emberi jogokat nem különösebben tiszteletben tartó országok – mint például Irán, Törökország vagy Szaúd-Arábia – is foglalkoznak ezzel.Egyszerűen azért, mert van egy kritikus tömege a leveleknek és akcióknak, amin túl már nem lehet őket figyelmen kívül hagyni – emeli ki Demeter Áron, és hozzáteszi, nem zárul sikerrel minden év tíz esetéből tíz, de azért többségében pici pozitívumot sikerül elérni és egyre több olyan eset van, ahol akár már a kitűzött célt – például valakinek a szabadon engedését – is kiharcolták.– Globális szinten idén eddig kétmillió-háromszázötvenegyezer aláírásnál tartunk, ami részarányosan jobb, mint a tavalyi. Tavaly összesen 3,6 millió aláírás gyűlt össze. Itthon most háromezer fölött vagyunk egy kicsivel. Ez nem számít jónak, többet vártunk. Nem tudjuk még biztosan megmondani, hogy miért csak ennyi, de az idei esetek valószínűleg nem ragadtak meg úgy a társadalomban, mint a korábbiak – véli Demeter Áron.

Rendkívül kényes helyzet



SiteC_Kanada_amnesty: Úgy tűnik Kanada hajlandó elgondolkodni a duzzasztógát építésének leállításán. – Iszonyúan megosztottak az amerikai képviselők és hatóságok a Snowden-ügyben. Van, aki hősnek gondolja, aki egy fontos vitát robbantott ki az egész globális megfigyelési ügyben. Mások szerint bűnt követett el. Nincs egységes álláspont. Rendkívül kényes a helyzet, mert ő még mindig Oroszországban van mint menekült, ami egy elég érdekes geopolitikai helyzetet is teremt. De minden józan beszámítás szerint nem lehet valakit egy első világháború után hozott törvény alapján elítélni, főleg, hogy nincs is teljes fedésben azzal, amit elkövetett. Talán van rá esély, hogy sikert érünk el – reménykedik Demeter Áron. – Úgy látjuk, hogy van az ügyeknek lejárati dátumuk, ami után már nem nagyon akarnak foglalkozni velük az emberek – hangsúlyozza a szakértő. – Ott volt például a guantánamói fogolytábor ügye, ami óriási robbanás volt annak idején, mégsem nagyon lehetett hallani róla az elmúlt három évben, pedig létezik és fennáll az esélye, hogy még több ember kerül oda. Vannak olyan velünk élő problémák, amelyekről elfeledkezünk – fejezi be.

– Lehet már tudni biztató dolgokat. Malawiban úgy tűnik, hogy hoztak egy jogszabályt, ami valamennyit javít az albínók helyzetén. Ha valakinél albínó csontját vagy testrészét találják meg, az életfogytiglannal sújtható. Nem ez lesz a végleges megoldás, de elkezdtek a hatóságok foglalkozni a dologgal, és ez jó! Úgy tűnik, hogy Kanada is hajlandó tárgyalni az őslakosokkal, van rá esély, hogy meg tudják őrizni a területet, ahol évszázadok óta élnek. A Snowden-ügynek el kell dőlnie január 20-ig. Elvileg addig lenne Obamának lehetősége megkegyelmezni, hiszen addig tart az elnöki megbízatása. Bízunk benne, hogy az utolsó napok egyikén kegyelmet ad – mondja az emberi jogi szakértő.