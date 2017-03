Beleomlott a tengerbe az Azúr Ablak

A tengerbe omlott szerdán az Azúr Ablak nevű híres sziklaalakzat, Málta egyik legnépszerűbb természeti látványossága.



A természetes kőhíd környezetében számos filmet forgattak, köztük a Trónok harca egyes jeleneteit is.



Joseph Muscat miniszterelnök szívszorítónak nevezte az eseményt.



Geológusok már korábban felhívták a figyelmet arra, hogy a Gozo szigetének északnyugati partjainál magasodó Azúr Ablak eróziója gyors, a hatóságok pedig meg is tiltották a turistáknak, hogy felmásszanak a tetejére.



A búvárok körében népszerű sziklaalakzatot, mely nevét arról kapta, hogy ablakként nyílik az azúrkék tengerre, egy nagy vihar és a hatalmas hullámok döntötték össze.



"Tombolt a tenger az Azúr Ablak alatt. A kőhíd hirtelen, nagy robajjal a tengerbe omlott" - mesélte a Times of Malta című lapnak a Gozón élő Roger Chessell.



Málta miniszterelnöke a Twitteren arról írt, hogy a természetes erózió miatt a mediterrán világ egyik jelképét mindig is fenyegette a pusztulás veszélye. "Ez a szomorú nap most érkezett el" - írta Muscat.



Egy tavaly áprilisban készült légi felvétel már repedéseket mutatott ki a sziklán. Tovább erősödtek az aggodalmak novemberben, amikor nyilvánosságra került egy videó, amelyen egy férfi a mélybe ugrik a kőhíd 28 méter magas tetejéről, magával sodorva a tengerbe egy rakás kőtörmeléket is. Idén januárban hatalmas szikladarab szakadt le az Azúr Ablakról.



Becslések szerint az elmúlt 30 évben a külső réteg 90 százaléka pattogzott le a két tengeri barlang beomlásával keletkezett különleges természeti képződményről.