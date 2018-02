Bivalyokat kérnek kárpótlásként őseik sírjainak elpusztításáért kambodzsai falulakók

Szek Szophorn, a phnong etnikai kisebbséghez tartozó 58 család jogi képviselője szerint az északkelet-kambodzsai Kbal Romeasz faluban élő ügyfelei nem csupán "kártérítést" követelnek a helyi hatóságoktól.



"Azt akarják, hogy elismerjék a földjeiket" - mondta az ügyvéd, hozzátéve, hogy a falulakók nem csupán a jelenlegi lakóhelyükként szolgáló, hanem az elárasztott területekre is igényt tartanak, követelve, hogy a hidroelektromos duzzasztógát működésének megkezdését követően távolítsák el a vizet az elárasztott területekről.



A The Phnom Penh Post című lap szerint miután tavaly szeptemberben lezárták a Szeszan folyón csaknem 800 millió dollárból épülő gáton a zsilipkapukat, egy 75 négyzetkilométeres víztározó keletkezett, elárasztva a helyi lakosok őseinek sírjait és ők magukat is költözésre kényszerítve.



A kambodzsai őslakosok szövetségének egyik munkatársa szerint a falulakók múlt szombaton vitatták meg a csaknem 150 sírhely elárasztásának ügyét. Követelésük arra épül, hogy hagyományaik szerint egy sírhely elpusztításáért tíz bivallyal kell fizetni.



A phnongok szerint őseik szelleme a sírjaikban lakozik, a kapott bivalyokkal a szellemeket akarják kiengesztelni az otthonuk elvesztéséért.