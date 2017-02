Churchill és a földönkívüliek: eddig ismeretlen esszé került elő

Winston Chuchill már nyolcvan évvel ezelőtt úgy vélte, hogy létezik földön kívüli élet a Naprendszeren kívüli csillagok körül keringő bolygókon.



Az egykori brit miniszterelnök erről egy 11 oldalas cikket írt a második világháború előestéjén, amit az 1950-es években ismét elővett és frissített is. A földönkívüli élettel kapcsolatos esszéje évtizedekkel előzte meg a Naprendszeren kívüli első bolygók felfedezését.



Churchill Are We Alone in the Universe? (Egyedül vagyunk az univerzumban?) című dolgozatából kiderül, hogy az államférfi biztos volt abban: lehetséges a földönkívüli élet a Naprendszeren kívüli csillagok közül keringő bolygókon.



Az esszé a maga idejében nem jelent meg, az írást tavaly fedezték fel a Missouri állambeli Fulton Nemzeti Churchill Múzeumában, és átadták Mario Livio asztrofizikusnak, hogy szakértőként elemezze. Az elkészült tanulmány a Nature szerdán megjelent számában olvasható.



Churchill már nyolcvan évvel ezelőtt megfogalmazta, hogy "nebulák százezreinek mindegyikében sokmilliárdnyi nap található, és óriási az esélye, hogy hatalmas számban vannak közöttük olyan bolygókkal rendelkezők, amelyek körülményei nem tennék lehetetlenné az életet".



Írásában hangsúlyozta, hogy az élethez vízre van szükség és az élet számára alkalmas bolygó hőmérséklete "a néhányfokos fagy és a víz forráspontja között kell legyen".



Churchill valószínűleg népszerű tudományos írásként egy újságnak szánta az esszét. A híres polihisztor számos hasonló tudományos cikkeket írt újságoknak és magazinoknak, 1931-ben például a fúziós energiáról értekezett.



Livio elemzésében méltatta Churchill világos gondolkodását és dicsérte, amiért a kormányzati politika eszközeként támogatta a tudományt. Ő volt az első kormányfő, aki tudományos tanácsadót alkalmazott.



"Mikor napjaink számos politikusa kerüli a tudományt, szerintem megindító felidézni egy vezetőt, aki ennyire elkötelezett volt iránta" - fogalmazott Livio.