Csataritmusban a békéért - Ősi indulatok parázslanak Koszovóban

Fenntartják a békét



A kumanovói egyezmény és a koszovói háborúnak véget vető, az ENSZ Biztonsági Tanácsának későbbi 1244-es határozata alapján a békét a NATO által vezetett KFOR (Kosovo Force) tartja fenn.

Váradi Emil, bal szélen - KFOR vezetőképző tanfolyam résztvevőjeként-

Többségből kisebbség

Prizren, a legfestőibb koszovói város

Innen nincs hová hátrálni - szerb grafitti a szerbek lakta Kosovska Mitrovicában.

Márka a „svájci"

Svájci gyémánt szálló

Clintontól Monicáig

Albán étterem Koszovóban

Az önállóságért



1912: A törökök ellen folytatott első balkáni háború következményeként Koszovót Szerbiához csatolták. A második világháború alatt Albánia része lett, olasz, majd német megszállás alatt állt, majd ismét Szerbia része lett.

1963-ban létrehozták a Koszovói Autonóm Tartományt, bár továbbra is Szerbia része maradt. A közigazgatás az albán hatóságok kezébe került.

1981 áprilisában egyetemista zavargások törtek ki Pristinában, és felbukkant a „Koszovó legyen köztársaság!" jelszó.

1986: Szlobodan Milosevicsć szerb kommunista pártvezér hatalmas népszerűségre tett szert saját nemzettársai körében hírhedt Kosovo Polje-i beszédével: „...senki sem emelhet kezet rátok, ezek a ti rétjeitek, a ti kertjeitek, itt kell maradnotok, ez a ti emlékezetetek..."

1989-ben megszüntette Koszovó autonómiáját a szerb parlament.

1998-ban a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UÇK) az Egyesült Államok terrorszervezeteket nyilvántartó listájára is felkerült, mert terrorakciókkal, támadásokkal harcolt az elszakadásáért. Emiatt Milošević súlyos atrocitásokkal terhelt rendőri-katonai akciót indított a tartományban a rend helyreállításáért.

1999. március 24-én a NATO és az USA – BT-felhatalmazás nélkül – bombázni kezdte Szerbiát. A helyzet csak súlyosbodott.

2001 végén megtartották Koszovó első szabad, országos választását.

2004 márciusában tört ki Koszovóban a háború utáni első etnikumok közti összecsapás, zavargások kezdődtek.

2008. február 17-én fogadták el a függetlenségi nyilatkozatot, majd életbe lépett az alkotmány.

Koszovóban, akárcsak a Balkán jelentős részében a problémák rendezésének hagyományos módja emberemlékezet óta az erőszak. Ha az erőszak nem működött, akkor még több erőszakot alkalmaztak – vallott koszovói feladatáról Váradi Emil, a KFOR parancsnokának volt politikai tanácsadója, aki tavaly tért vissza Koszovóból, és Szegeden telepedett le.A Kosovo Force-nál, a Szerbia által még mindig vitatott jogállású területen tevékenykedő, a NATO parancsnoksága alatt működő nemzetközi békefenntartó haderőnél 10 hónapot töltött „csataritmusban", vagyis hosszú munkaidőben, a hét hat napján reggeltől estig dolgozva. Egyik feladatköre volt az odaérkező 28 nemzet katonáit előadások formájában bevezetni a térség történelmébe, kultúrájába. Az etnikai konfliktusokkal terhelt térség függetlenségét ma már 113 ENSZ-tagállam, közöttük hazánk is elismeri. Ellenzi viszont Oroszország és Kína, de öt EU-tagállam is.A 1,8 milliós lélekszámúra becsült Koszovó népességének 92 százaléka albán, 5 szerb, a többi gorani (muzulmán szláv), roma, török, horvát vagy bosnyák. A muzulmánok aránya is nagyjából 92 százalék, de meglepő ehhez képest országszerte a katolikus templomok száma. Pristina központjában például hatalmas díszes katedrális áll, bizonyítva, hogy e vallás képviselői is jelen vannak, és gyakorolhatják a hitüket – még ha műanyag székeken ülve teszik is az épületben.A nyugati államok bábáskodásával létrehozott alkotmányos rendszerben a parlamentben az összes kisebbség képviseli magát, és a rendőrségnél az összes etnikum tagját alkalmazzák, bár ez szerb területeken nem éppen súrlódásmentes feladat. A felszín alatt parázsló etnikai és politikai ellentétek megszűnnek azonban, ha a bűnözésről vagy az egészségügyről esik szó – számolt be tapasztalatairól a szakértő. A helyi maffiák között az albán és a szerb együttműködés sokkal olajozottabban működik, mint a politikában. Ha pedig orvoshoz kell menni, az albánok jobban bíznak a szerb orvosokban, mint a gyengén képzett albánokban. Sok egyszerű albán vagy szerb állítja, hogy ők békében meglennének a más nemzetiségű szomszédaikkal, ám a politikusok rendre viszályokat szítanak.A mai politikai feszültségeket évszázados véres ellentétek és kölcsönös etnikai tisztogatások előzték meg. A fél évezredes (1389–1912) török uralom miatt a korábban főleg szláv keresztény lakosság száma csökkent, török–albán lakosság váltotta fel őket, és a kezdetben katolikus albán népesség is zömében átvette a muzulmán hitet. Rengeteg ortodox keresztény hagyta el a térséget. A Koszovóból kiinduló szerb kivándorlásnak Magyarország területe – Ráckeve, Buda és Pest, meg Szentendre – volt a kiindulópontja a 17. század végén és azután is.Az albán nemzeti öntudat felébredését a Török Birodalom bomlása váltotta ki, az albánok nem akarták, hogy szétszakítsák az általuk lakott területeket.Az albán népesség körében a születések növekvő száma, majd az albán nyelvű oktatás fejlődése, „gazdagodásuk" a szerb etnikum rovására történt. Mivel jelentős albán diaszpórák élnek Európa-szerte, Svájcban, Németországban, Ausztriában, a hazaküldött anyagi segítségből családjaik számos – gyakran szerbek által birtokolt – ingatlant vásároltak fel. Történt és történik mindez egy fejletlen gazdasági környezetben, ahol – a gazdag ásványikincs-lelőhelyek ellenére – az ipar szinte nem is létezik.Koszovóban jelentős, nagyjából 40 ezres külföldi népesség él, a különböző nemzetközi szervezetek, nagykövetségek, ügynökségek alkalmazottai, akik vásárlóerejükkel komoly bérlakás-, éttermi és pubhálózatot tartanak el. A svájci jelző a minőség ígérete lett, így Pristina közepén a legdrágább szállodát Svájci Gyémántnak hívják, de svájci lehet egy privát strand vagy akár egy patika is.Pristina egyik fő kereszteződése fölött kétszeres ember nagyságú Clinton-szobor integet az arra járóknak, a sarkon túl a nejéről elnevezett női butik található Hillary néven. Azon sem kell csodálkozni, ha egy távolsági busz oldalát Monica felirat díszíti. Koszovó az Egyesült Államoknak és elsősorban a Clinton-adminisztrációnak köszönheti függetlenné válását és azt, hogy engedték leválását Szerbiáról.Azt is megtudtuk: ahogy nálunk is, Pristinában is megtartják karácsony előtt a Black Friday-t. A helyi szolgáltatásaik között azonban vannak különösen egyediek: üzemelnek például „elbújós" motelek, ahol nem látni, kik érkeznek gépkocsival pár órára, esetleg éjszakára az apartmanokba (mert a kuncsaft egyenesen a szobájával szomszédos garázsba hajt be, és később onnan távozik). A városszerte VIP-masszázst hirdető intézményekbe is mindenhol bele lehet botlani, ezek a férfiak számára sokszor happy endinget – finoman szólva boldog befejezést – is tartalmaznak.A klánok mintájára szervezett albán társadalom a soktagú nagycsaládokon alapszik, és ezek a nagycsaládok jól megépített, többemeletes házakban élnek. Koszovóban nagyon sok helyen eltüntették a régi épületeket, és modern házakkal van teli az ország. Ugyanakkor a települések szerkezetére balkáni zűrzavar jellemző, pazar házak emelkednek ki a legelhanyagoltabb környezetből, odébb tökéletes aszfalt és tetszetős járda határol el viskókat. Az utca fölé kihajló, régi épületeket a legújabb üzlet- és lakóházak váltják, egymást érik az autómosók, ami jellegzetes koszovói iparág, és ahol 3–5 euróért mosathatjuk le az autónkat – kívül-belül – számolt be a korábbi tanácsadó.A 2008-ban függetlenné váló koszovói albán társadalom azonban évszázadok alatt megszokta a területet birtokló hatalmakkal szembeni ellenállást. Pristina volt főépítésze például rendet akart teremteni az építészeti összevisszaságban, az engedélyek nélküli építkezések dzsungelében, mire a tevékenységével felháborított vállalkozók valamelyike lelövette. A völgyben elhelyezkedő Pristina telente, ha a szél úgy fordul, márpedig télen ez gyakran megtörténik, a világ egyik legnagyobb szennyezőjeként számon tartott Obilic erőmű sűrű, fojtogató füstjében fuldoklik. Ilyenkor ablakot nyitni, vagy az utcán sétálni nem tanácsos.Összességében meglepő Váradi Emil szerint Koszovó viszonylagos gazdagodása, a települések házai messze meghaladják a szerbiai vagy akár a magyar falvak színvonalát. Útjaik színvonala szintén jobb, mint Szerbiában, vagy akár sok helyütt Magyarországon. A koszovói albánok büszkék az egykori szerb tartomány gyors fejlődésére.