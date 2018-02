Dan Brown adományából digitalizálnak középkori, okkult szövegeket Hollandiában

Dan Brown az Inferno és Az elveszett jelkép írása közben maga is gyakran kereste fel a könyvtárat. Az intézmény falai között olyan ritkaságokat bújnak meg, mint a tudományok feltalálójának, Hermész Triszmegisztosznak egy 1472-ben kiadott Corpus Hermeticum-ja, vagy Giordano Bruno 1584-es kiadású Spaccio de la bestia trionfante-ja. Ezeken felül itt található még az Élet Fájának első nyomtatott változata, számtalan Biblia és Korán különlegesség, vagy alkímiával, mágiával, asztrológiával, teozófiával foglalkozó középkori könyv és szöveg.Az adomány – kiegészülve egy holland kulturális alap támogatásával – lehetővé teszi, hogy a Hermetically Open archívum megközelítőleg 3500 dokumentummal bővüljön, melynek online adatbázisát bárki kedve szerint böngészheti, és a megfelelő nyelvismeret birtokában olvashatja is. A könyvtár ezzel a kisvideóval mutatja be a digitalizálás menetét: