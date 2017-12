Drakuláról kapott nevet egy kihalt kullancsfaj

Drakuláról neveztek el a kutatók egy újonnan azonosított és mára kihalt kullancsfajt, amely a tollas dinoszauruszok vérét szívta 99 millió évvel ezelőtt.



A Deinocroton draculin, vagyis Drakula kullancsán kívül a szakemberek még jó néhány ősi vérszívó ektoparazitát fedeztek fel az általuk megvizsgált 99 millió éves burmai borostyánkő-töredékekben.



Egy még kifejletlen példány egy krétakori dinoszaurusz vagy egy primitív madár tollát öleli magához, míg az egyik falánk Drakula-kullancsra épp akkor csöppent rá a végzetét okozó gyantacsepp, amikor az állat olyan jól lakott, hogy eredeti mérete nyolcszorosára duzzadt.



Mielőtt azonban a Jurassic Park-filmek rajongói reménykedni kezdenének, a szakemberek gyorsan leszögezték, hogy a mozivásznon látottakkal ellentétben ezekből a kullancsokból nem lehet feltámasztani a dinoszauruszokat.



"A modern technológia nem képes DNS-t kivonni a borostyánkőben rekedt organizmusokból. A megkövesedett gyantába zárt DNS nem állja ki az idő próbáját" - mondta Ricardo Pérez-de la Fuente, az Oxfordi Egyetem Természettudományi Múzeumának paleontológusa, a Nature Communications című folyóiratban közölt tanulmány egyik szerzője.



Noha az ősállatok feltámasztásában nem segítik a kutatókat, a borostyánkövekben szinte tökéletes állapotban megőrzött apró állatok és növények lenyűgöző bepillantást nyújtanak a múltba.



Idén a valaha talált legrégebbi ép gombamaradványokat és az eddigi legteljesebb madárfióka-fosszíliát fedezték fel a kutatók 99 millió éves burmai borostyánkövekben és még egy százmillió évvel ezelőtti udvarlási jelenetre is rábukkantak: három kis szitakötő hímre épp a kiszemelt nőstény kegyeiért való küzdelem közepette cseppent rá a gyanta.



A mostani felfedezés azért is jelentős, mert ez a borostyánkő az első közvetlen bizonyíték a tollas dinoszauruszok és kullancsok közötti parazita-gazdaegyed kapcsolatra. Továbbá ezek a paraziták az eddig felfedezett legrégebbi kullancsfosszíliák közé tartoznak.



A Drakula-kullancsok közül kettő közvetett bizonyítékkal is szolgál arra, hogy ezek a paraziták a dinoszauruszok vérét szívták. Olyan szőrszerűséget találtak rajtuk a kutatók, amely a porvafélék családjának lárváitól származnak. A modern kori porvafélék különböző állatok fészkeiből lakmároznak, a lakók tollából, bőréből és szőréből csemegézve.