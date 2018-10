Ebben rejtőzhet a túlsúly oka

Az idegsejtekben rejtőzhet a túlsúly oka, nem pedig a jóllakottságért felelős leptin nevű hormon szállításának zavarában.



A müncheni Helmholtz Központ kutatói egy új háromdimenziós eljárás segítségével állapították meg, hogy az eddig vélttel ellentétben nem a leptin szállításában bekövetkező zavar áll az elhízás hátterében.



A szakértők eredményeiket az International Journal of Obesity című szaklapban mutatták be - közölte csütörtökön a központ.



Az eljárás lehetővé tette a kutatók számára, hogy egy egerekkel végzett kísérletben láthatóvá tegyék és végigkövethessék az agyban a hormon útját.



Az eredmény szerint a telítettség érzéséért felelős leptin vékony és elhízott egereknél is elegendő mennyiségben jutott az agyba. A táplálkozási viselkedés oka ezért a kutatók szerint az idegsejtekben keresendő.



A zsírszövet által termelt leptin a telítettség érzésében játszik fontos szerepet. Ha valaki egyszerűen nem érez telítettséget, holott sokat evett, leptinrezisztencia állhat a háttérben.



"Az érintettek állandóan éhséget éreznek, mintha zsírraktáraik nem lennének már régen tele" - olvasható a szakértők közleményében.



"Eddig abból indultunk ki, hogy a hormonrezisztencia oka a szállítási folyamat hibájában rejlik" - mondta Luke Harrison, az eddigi feltételezést megdöntő tanulmány fő szerzője.



"A leptinrezisztencia okát körül tudjuk határolni és kutatásainkat az idegsejteken belüli molekuláris mechanizmusokra összpontosítani. Ha a telítettség során lejátszódó minden folyamatot meg tudjuk fejteni, akkor új, túlsúly elleni terápiákat tudunk kifejleszteni és célzott módszerekkel tudjuk támogatni az elhízott embereket a fogyásban" - mondta el Paul Pfluger, a központ diabétesszel és elhízással foglalkozó intézetének munkatársa.