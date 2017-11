Egy jó ötlettel akár Ön lehet a névadója egy jeges kisbolygónak

Versenyt hirdetett az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) egy kicsi, jeges bolygó elnevezésére.A Naprendszer külső, fagyos részén, a Kuiper-övben keringő planéta a Plutót közelről megvizsgáló New Horizon űrszonda új célpontja.A NASA űrszondája két évvel ezelőtt haladt el a Pluto mellett, most pedig a 2014MU69 katalógusjelű kisbolygó felé tart, 2019 január elsején érkezik a közelébe.A kutatócsoport a planéta nevét azonban még a legelszántabb tudósok számára is nehézkesnek tartja, ezért becenévadási versenyt hirdetett, melynek határideje december 1.

A MU69 6,5 milliárd kilométerre található a Földtől, átmérője nagyjából 45 kilométer. Lehet, hogy két objektum alkotja, melyek vagy összeolvadtak, vagy egymás körül keringenek.Utóbbi esetben két becenévre lesz szükség. Az elnevezéseket ideiglenesnek szánják, az állandó nevet a NASA az elhaladás utánra ígéri.