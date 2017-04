Egy New York-i étterem lett a világ legjobbja

A bloomberg.com beszámolója szerint amerikai étterem utoljára 13 éve jutott fel a lista csúcsára. Daniel Humm séf kortárs amerikai konyhája idén az olasz Osteria Francescana éttermet előzte meg, amely tavaly került az élre. A harmadik helyen a spanyol El Celler de Can Roca szerepel.



A győztesek listáját a melbourne-i Royal Exhibition Buildingben rendezett ceremónián hozták nyilvánosságra. A rangsor összeállításában több mint ezer séf, szakíró és más ágazati szakértő vett részt 26 földrajzi térségből.



Daniel Humm és az étterem társtulajdonosa, Will Guidara szezonális kóstoló menüiben olyan ételek kínál vendégeinek, mint a tengerisün-puding bébi tintahallal, fésűkagylóval és almával, vagy a mézes körte makkal.



A The Worldís 50 Best Restaurants elnevezésű ranglista összeállítását a brit Restaurant magazin kezdte el 2002-ben promóciós céllal. Kezdetben a lap szerkesztői a vendéglátóiparban dolgozó barátaikat hívták körbe, de hamarosan globális jelentőséget kapott a lista, és az igény miatt komoly díjátadó ünnepség szerveződött köré.



Amikor 2010-ben a koppenhágai Noma étterem először lett listavezető, másnap százezren próbáltak náluk online asztalt foglalni. Az El Celler de Can Roca 2013-as győzelme után pedig az étterem honlapjára 12 millióan kattintottak rá. Joan Cosa séf elmesélte, hogy csak arra három embert vettek fel, hogy elutasítsa a foglalásokat, és egyévesre nyúlt a várólista.



A bloomberg.com emlékeztet arra, hogy utoljára 2004-ben vitte el amerikai étterem, Thomas Keller séf French Laundry-ja a pálmát, a kaliforniai Yountville-ben található étterem egy évvel korábban is a ranglista csúcsán végzett. Azóta mindig európai éttermek álltak az első helyen.



Az idei első három helyezettet a franciaországi Mentonban működő Mirazur követi, az ötödik helyre pedig a limai Central került. A listán az első tíz étterem közé sorrendben még a spanyol Axpéban található Asador Etxebarri, a bangkoki Gaggan, a limai Maido, a San Sebastian-i Mugaritz és a bécsi Steirereck jutott be.