Egyenetlen talajon, mezítláb kellene járnunk - Fájdalmas is lehet a lúdtalp

– Honnan tudom, hogy lúdtalpam van? – kérdezte olvasónk, aki most fogott gyanút. Felnőttkorban a lúdtalp kialakulásáért nagyrészt a helytelen életmód tehető felelőssé, de a terhesség miatt is előfordulhat.



A legkönnyebben a „vizes talpnyom" vizsgálatával állapítható meg, kérdés, hogy mennyire látszódik a lenyomaton a láb boltozata. Amennyiben nem vagy csak alig, érdemes orvoshoz fordulni. Túl a betéten Az egyik legismertebb mozgásszervi betegség, a lúdtalp gyermekkorban alakul ki, de a statisztikai adatok szerint a felnőttek mintegy 20-30 százaléka is szenved ebben a betegségben. Ez azonban nem jelenti azt, hogy tüneteik is lennének.



Az orvosok szerint csak azok a páciensek tekinthetők betegnek, akiknél panasszal jár együtt a megbetegedés. A lúdtalp akár a sportolók között is megtalálható, mégsem kényszerülnek arra, hogy emiatt feladják karrierjüket. Gyerekkorban alakul ki – A felnőttek lábfeje boltos szerkezetű, ami az újszülötteknél még nem alakult ki. Ez az idő előrehaladtával változik, de néhány éves korig teljesen természetesnek tekinthető. Pláne akkor, ha a gyermek egyébként mozgékony, és semmilyen panaszt nem okoz nála a dolog – mondja dr. Tóth Linda gyermekorvos.



A szakemberek szerint ha nincs fájdalmas panasz, a lúdtalpbetét nem jelent megoldást, mert „ellustítja" az egészséges lábfej kialakulásához szükséges izmokat. Torna, játék, műtét Kíváncsiak voltunk, a szegedi szülők milyen módon próbálták „gyógyítani" a csemetéjük lúdtalpproblémáját.

– Sokat járt lábujjhegyen, a sarkán vagy épp a külső lábélen. Emellett ügyességi feladatokat is meg kellett oldania: a lábujjai segítségével kellett különböző tárgyakat – gombot, ceruzát, babszemet – felvennie. Tényleg nagy segítség volt – mesélte olvasónk, a 39 éves, kétgyerekes édesanya, Eszter.



Másik olvasónk, a 33 éves Beáta pedig a kertes házuk udvarán sétált sokat mezítláb kisfiával, és mint mondta, egy nyár alatt is látványos volt a javulás.



Ugyanakkor súlyosabb esetben akár műtét is lehet a dolog vége. Amennyiben a gyermek lába még a lábujjhegyre álláskor sem válik boltozatossá, szintén műtétre lehet szükség, ekkor ugyanis a lábközépcsontok közti porcos összeköttetések elcsontosodnak, ami gátolhatja a láb mozgását.