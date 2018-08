Élet is lehet egyes vízbolygókon

Illusztráció: Pixabay

Ahhoz, hogy megtudják, hogy egy bolygó tartalmaz-e vizet, meg kell mérni, hogy mekkora és milyen nehéz a bolygó. Ezután ki lehet számolni a sűrűségét, és ha gyanús, akkor a csillagászok távcsövekkel figyelik és modellezik azokat - mutatott rá a csillagász.

A legtöbb bolygó, amely tartalmaz vizet, túl meleg ahhoz, hogy élni lehessen rajta, de a csillagoktól távolabbiak egy részét sűrűbb óceán alkothatja, és ott élet is lehet - közölteaz M1 aktuális csatorna műsorában kedden.Mint mondta, a sok vizet tartalmazó bolygók hőmérséklete néhány száz és nulla Celsius-fok között van, de a csillagokhoz legközelebb talált bolygókon akár több ezer fok is lehet.A jelenleg ismert vízbolygók néhány száztól több ezer fényévre vannak a Földtől, jelentőségük leginkább az, hogy az új információkkal kontextusba helyezzék a saját Naprendszerünket - tette hozzá.Kitért arra is, hogy. Ennek az is az oka, hogy új, egyre fejlettebb távcsövekkel dolgoznak.