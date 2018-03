Elkelt Picasso múzsájáról készült egyik portréja

Kép: Librarius

Majdnem 50 millió fontért (17,6 milliárd forint) kelt el Picasso francia múzsájáról és szeretőjéről, Marie-Thérese Walterről festett portréja egy londoni árverésen - közölte a Sothebyís aukciósház. Az 1937-ben alkotott, Nő sapkában és kockás ruhában című szürrealista olajfestmény szerda este talált gazdára, első alkalommal árverezték el.

Eladási ára jóval a becsült 36 millió font fölött volt. Az aukciósház nem tette közzé sem a vevő, sem az eladó nevét. A portré az impresszionista, modern és szürrealista művészeti aukció legdrágábban eladott alkotása lett. Az árverés több mint 136 millió fontos bevétellel zárt, gazdára talált többek között Picasso A matador című képe és Alberto Giacometti egy csillára is. A világrekord nem került veszélybe, a legdrágábban elárverezett Picasso-alkotás továbbra is a 2015-ben New Yorkban 179 millió dollárért elkelt Algíri nők (O változat).