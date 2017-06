Előléptették csillagoségbolt-parkká a Bükki Nemzeti Parkot

Ugyanis ahogy egyre jobban fejlődik a közvilágítás, egyre kevesebbet látunk a sötét égboltból, és így a csillagokból is.Korábban már a Hortobágyi Nemzeti Parkot és a zselici tájvédelmi körzetet is Csillagoségbolt-parkká nyilvánították. A legnagyobbilyenből mintegy két tucatot tart számon - írja a narancs.hu Most a Bükki Nemzeti Parkot is Csillagoségbolt-parkká nyilvánította a