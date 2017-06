Először észleltek két, egymáshoz viszonyítottan mozgó fekete lyukat

Fotó: Nanowerk

A kutatást végző nemzetközi kutatócsoport az Astrophysical Journal című tudományos lapban mutatta be felfedezését. A tanulmány szerint valószínűleg ez lehet egy égitest valaha észlelt legapróbb mozgása.Greg Taylornak, az Új-mexikói Egyetem munkatársának vezetésével végzett kutatás során felvételeket készítettek a 0402+379 nevű rádiógalaxisról, melyben 12 éve észlelik a két fekete lyukat. Hivatalosan 1995-ben fedezték fel, majd 2006-ban erősítették meg, hogy szokatlan konfigurációjú, szupertömegű, fekete lyukak alkotta bináris rendszert tartalmaz.A Napénál 15 milliárdszor nagyobb együttes tömegükkel a fekete lyukak a valaha észlelt legnagyobbak közé tartoznak. Egymástól mintegy hét parszek távolságra vannak (A parszek a csillagászatban használatos távolságegység, mintegy 3,3 fényévnek felel meg). Ez a legkisebb távolság, amelyet két szupernagytömegű fekete lyuk között valaha észleltek.

A kutatócsoport szerint az egyik fekete lyuk a másik körül évente olyan kis szögben mozdul el, amely egymilliárdszor kisebb a szabad szemmel látható legkisebb objektumnál. Ezen mozgás alapján a tudósok úgy becsülik, hogy ez a fekete lyuk több mint 30 ezer év alatt kerülheti meg a másikat.A szakértők úgy vélik, hogy a nagy galaxisok közepén gyakran található nagy fekete lyuk, és ha galaxisok egybeolvadnak, úgy a fekete lyukaik is. Lehetséges, hogy a 0402+379-es galaxisban lévő fekete lyukak ennek a folyamatnak egy közbülső állapotában vannak."Hosszú ideje kutatjuk az űrt és próbáltunk találni két ilyen szupernagytömegű fekete lyukat, melyek két galaxis összeolvadása következtében keringhetnek egymás körül. Bár elméletben tudtuk, hogy ez lehetséges, soha senki nem látott még ilyet, egészen mostanáig" - mondta Taylor.A 0402+379-es galaxis két fekete lyukának egyesülése gravitációssugárzás-robbanást idézne elő, de ez talán sohasem következik be. A keringés lassúsága alapján ugyanis a kutatók úgy vélik, hogy a fekete lyukak túl távol vannak egymástól ahhoz, hogy még az univerzum becslések szerint hátralévő élete során egyesüljenek.A különleges feketelyukpár vizsgálata révén a tudósok azt is megpróbálják jobban megérteni, milyen körülmények szükségesek fekete lyukak egyesüléséhez.