Elpusztult a világhírű sörényes nőstény oroszlán

Kép: Fox News

Elpusztult az amerikai Oklahoma City állatkertjének világhírű nőstény oroszlánja, amely hímekre jellemző sörényének köszönhette hírnevét. Az intézmény csütörtöki közlése szerint a gondozók szerdán altatták el a Bridget nevű 18 éves nagymacskát, miután az állatorvosok megállapították, hogy a nőstény valószínűleg szívelégtelenségtől vagy fertőzéstől szenvedett.

Az előrehaladott korára és az állapotának súlyosságára való tekintettel az állatorvosok és a gondozók arra a fájdalmas döntésre jutottak, hogy elaltatják Bridgetet.

- mondta az állatkert illetékese. Az intézmény szerint a nagymacska fásult volt az elmúlt napokban, nem evett és úgy tűnt, fájdalmakkal küzd. Az állatkert a múlt hónapban még arról számolt be, hogy az állat jó egészségnek örvend és a laboratóriumi eredmények arra is magyarázatot adtak, hogy miért növesztett hirtelen a hímekre jellemző sörényt.Bridget sörénye, amely sokkal inkább egy dús szakállhoz hasonlított, tavaly márciusban kezdett nőni és eleinte valósággal sokkolta az állat gondozóit. Az állatkert idén februárban számolt be a jelenségről, amely nagy nemzetközi visszhangot kapott, majd egy hónappal később azt is bejelentették, hogy megoldották a rejtélyt.A szakemberek szerint Bridgetnek valószínűleg jóindulatú daganata volt az egyik mellékveséjén és emiatt a szervezetében sokkal több szabadult fel egy hormonból, ami sörénynövekedést eredményezett nála. Az állat ennek ellenére egészséges volt és szemlátomást cseppet sem zavarta a megváltozott külseje. Bridget életkora meghaladta az oroszlánokra jellemző átlagéletkort, amely 17 év. A szakemberek boncolás útján derítik ki, hogy pontosan mitől szenvedett az állat.