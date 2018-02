Első szerepével az Oscar előtt

Hallgatott benne a dramaturg

Felesége megérezte

Enyedi Ildikó rendező (középen) a Testről és lélekről két főszereplőjét, Morcsányi Gézát és Borbély Alexandrát instruálja a forgatáson. Fotó: MTI

– Minden ötletet érdeklődéssel fogadok, nincs különbség az ötletek között. A kész mű számít. Azt mondom neki, hogy rajta, írja, és amint megvan, kíváncsian várom, boldogan el fogom olvasni, és drukkolok, hogy sikerüljön jól megírnia.– A forgatókönyv olvasása különleges mozzanat volt az életemben, mert az elmúlt negyven évben semmilyen szöveget nem olvashattam nagyjából, mert dolgoztam. Vagy színdarabot olvastam, vagy filmforgatókönyvet, vagy kéziratot. Aki szöveggel dolgozik, az szorosan olvas. Nehezen tudok felidézni olyan alkalmat – mert akkor bele sem kezdek –, mikor valamit úgy kezdek el olvasni, hogy ne lenne tétje. Itt viszont már a szituáció megajándékozott azzal, hogy nem kellett véleményt mondanom. Olvasva a forgatókönyvet nem volt semmi olyan, ami miatt azt gondoltam volna, hogy nem vállalom el.– Abszolút. Sokszor nyilatkoztam, hogy Enyedi Ildikó milyen nagyszerű és pontos érzékkel tartóztatta meg magát, hogy megkérdezze tőlem, akár mondatról vagy fordulatról, hogy jó-e. Ő meg azt nyilatkozta, hogy milyen jó érzékkel tartottam távol magam attól, hogy véleményt mondjak. Mindketten nagyon jól tudtuk, hogy a filmben nem dramaturgként vettem részt.– Sok kiadói ajándékom egyike, hogy Ibolyával megismerkedhettem. Ha ő mondja, akkor lehet, hogy így van.– Ez az utóbbi tényező az első pillanattól ott volt. Bíztam Ildikó hozzáértésében. Az irracionalitás miatt szerencsére nem tudatosult bennem az, hogy ez micsoda kockázat. A feleségem, aki színésznő (Balog Judit – a szerk.), ezt sokkal előbb megérezte. Hála istennek ő fantasztikus társam, igyekezett úgy alakítani az életünket, hogy erre én ne jöjjek rá, és ne kezdjek el a kötél közepén attól szorongani, hogy le is eshetek.

– Hogy önmagam vagyok, az akkor lett döntő mozzanat számomra, mikor a feleségemmel megnéztük a filmet. Nagyon izgultam, hogy mit fog szólni, ki jön-e még egyáltalán velem az utcára, vagy nem mutatkozunk többet együtt. Mikor néztük a filmet, nagyon gyorsan azt mondta, hogy „Ez te vagy!". Azóta is sok embertől hallom ezt. Most sem úgy látom a filmben látott Endrét, hogy előtte tudtam volna, ez én lennék. Azt gondolom, hogy a nagy színészek sem annyira nagy átváltozók, hogy nem lennének ők. Azt tudtam, hogy nincs eszközöm arra, hogy gonosz legyek, de az, hogy önmagamat adjam, az Ildikón és az operatőrön múlt.– Ezekben is az segített, hogy nem vagyok profi. Nem volt számomra más jellege annak, amit állig felöltözve kellett csinálnom, mint amit szerelmi jelenetben. Természetes velejáróra volt a forgatás nagy kalandjának.

Morcsányi Géza

Előny az érzékenység

Szarvasként minden könnyebb. Fotó: MTI

– Nem éreztem soha, hogy az irodalom ne a legfantasztikusabb anyag lenne az én egész életem mögött. Az érzékenység biztos nem hátrány, mint ahogy a Saul fiában is egy érzékeny embert kellett megmutatni. Endrében is minden morcossága és bárdolatlansága ellenére ott van legbelül a lelki szépség, ahogy voltaképpen mindannyiunkban ott van, ha merjük vállalni, hogy előjöjjön.– Ő egyértelműen biztos benne, hogy Oscar-díjas lesz a film. A próféta beszéljen belőle! A film már megtörtént, kettőnk számára mérföldköveket jelentett a casting, a forgatás, a bemutató, a berlini biennálé. Most már csak drukkolni kell. Nem változott meg a világ...

Borbély Alexandra megálmodta



Egy órával azelőtt, hogy az Oscar-jelölés kiderült volna, Borbély Alexandra elaludt, és azt álmodta, hogy a díjkiosztó gálán van, és a színpadon áll, kezében egy borítékkal. Amikor felébredt, épp csörgött a telefonja, egy riporter kereste. A színésznő tőle tudta meg, hogy a filmet, amiért megkapta a legjobb színésznőnek járó Európai Filmdíjat, Oscar-díjra jelölték.

– Nem tudom. A kampány, ha lesz, nem rólam fog szólni. Biztos vagyok abban, hogy Enyedi Ildikóra fog épülni. Van egy olyan megérzésem, hogy a filmnek lesz visszhangja. Ugyan csak hat vetítést szabad tartani Amerikában a szabályok szerint, de már ott van az ötben. Ha megnézi az esélylatolgatásokat és a fogadóirodákban az oddsokat, ez a film az utolsók között szerepelt, amire senki nem tett. Az amerikai filmforgalmazónak sincs rutinja abban, hogyan kell az Oscar-díjas filmeket lanszírozni. Az akadémia tagjaira ez a film mégis úgy hatott, hogy beválogatták az ötbe. Az itthoni karrierje is azt mutatja, hogy akik megnézték, azokra ez hatott.– Oscarról? Nem..., nem..., nem.