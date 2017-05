Teljesen eltűntek a koalák Ausztrália egyes területeiről, ha ilyen ütemben folytatódik a populációk kihalása, tíz év múlva egyetlenegy sem marad belőlük - hívták fel a figyelmet a felmérést végző tudósok csütörtökön.



A queenslandi Sunshine Coast-i Egyetem kutatóit megdöbbentette a koalák hirtelen, látszólag minden ok nélküli eltűnése az általuk megvizsgált Fraser Coast nevű régióban.



Tizennégy évvel ezelőtt, 2003-ban egy állatvédő csoport nagy számú koalát talált a területen, idén egyet sem sikerült megpillantani ugyanott, ami a kutatók szerint arra utal, hogy a helyi populáció már kihalt.



"Ha folytatódnak a helyi kihalások, egy koala sem marad az országban tíz év múlva" - mondta el Anthony Schultz a Hszinhua hírügynökségnek.



"Amikor ilyen drámaian csökken egy populáció egyedszáma, legtöbbször meg tudjuk mondani, mi okozta a pusztulást. Itt nem volt semmilyen nyilvánvaló kiváltó ok" - tette hozzá.



Amikor a kutatók átvizsgálták a 2003-ban felmért területet, koalák nyomainak kiszimatolására betanított kutyákat vittek magukkal.



"Akár fél évvel korábbi nyomot is kiszagolnak a képzett kutyák, tehát ha ők sem találtak semmit, az azt jelenti, hogy hat hónapja nem jártak arra koalák" - magyarázta Schultz.



A kutató ideális koalaélőhelynek ítélte a területet, mivel zömmel állami tulajdonú erdők borítják és a közelben nincsenek nagy építkezések, ezért még meglepőbb a kihalás ténye.



Észak-Ausztrália egyes területein már tapasztalták helyi populációk kihalását, délen a helyzet ezzel éppen ellentétes, ott a koalák egyes helyeken túl is népesedtek.



"Minden koala hasonlít, de a déliek különböznek az északiaktól, és fontos, hogy megőrizzük a genetikai sokszínűséget" - vélte Schultz.



Deborah Tabartot, az ausztrál koalavédő alapítvány igazgatóját nem lepte meg a kutatás eredménye.



"Az én szememben a koalák a kipusztulás felé tartanak, és az az ország szerencséje, hogy még élnek állatok a vadonban. Meg kell védenünk őket, amíg nem késő" - jelentette ki Tabart.