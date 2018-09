Emberről emberre nem terjed a nyugat-nílusi láz - Madarak szárnyán száll hozzánk a vírus

Dr. Rózsa Mária infektológus

Viseljünk hosszú, zárt ruházatot!

Ablakainkra tegyünk szúnyoghálót!

Használjunk szúnyogriasztószereket, melyekből beszerezhetünk bőrre fújható vagy kenhető készítményeket, de akár bizonyos hangfrekvencián sípoló kiegészítőket is (horgászkellék).

Léteznek házi praktikák is a vérszívók elűzésére. Nem szeretik például a citrom, az eukaliptusz, a szegfűszeg és a fodormenta illatát, így ilyen illóolajok párologtatásával is próbálkozhatunk.

Egyes növények távol tartják a szúnyogokat. A rozmaring, a citromfű, a zsálya, a levendula, a szegfűszeg, a körömvirág, a macskamenta, a barátcserje is segítségünkre lehet, ha távol akarjuk tartani őket.

A füstölők is elriasztják a szúnyogokat.

– Nyugat-nílusi láz okozta fertőzések ijesztettek olvasóinkra a múlt héten. A híradások szerint ugyanis egyre több a beteg olyan magyarok által is kedvelt országokban, mint Görögország vagy Horvátország, de Boszniában és Szerbiában is növekszik az esetek száma. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ tájékoztatása szerint ugyan az EU-n belül hazánkban fertőződtek meg a legtöbben – 39-en –, halálos áldozatot itthon szerencsére nem szedett a kór. Nem úgy, mint Görögországban, ahol kettő, vagy Szerbiában, ahol egy beteg halt bele a szövődményekbe. Bács-Kiskun megyéből öt fertőzést jelentettek az elmúlt időszakban, Pest megyéből hármat, Budapestről kettőt. Milyen betegségről van szó, van komoly okunk félni? (Dr. Rózsa Mária, a szegedi Aranyklinika infektológusa válaszol.)– A nyugat-nílusi láz valóban nem tűnt fel sokszor a szűkebben vett környezetünkben, de – bár afrikai eredetű megbetegedés – Európában azért jelen van már egy ideje. Franciaország és Görögország hosszú évek óta a kontinens élmezőnyébe tartozik, ha fertőzésekről van szó, de Oroszországban is jól ismerik a kórt. Megijedni nem kell, hiszen – bár idén több esetet regisztráltak itthon, mint korábban – járványról nem beszélhetünk.– Hogyan kapható el a vírus?– A nyugat-nílusi láz nem terjed emberről emberre, csak állattól kapható el. Itthon a szúnyogok adhatják át, melyek a vándormadarakat megcsípve fertőződnek meg. Védőoltás egyelőre nem létezik ellene, éppen ezért a megelőzés az egyetlen védekezési mód. Szezonális betegségről van szó, nagyjából augusztustól okotóberig számíthatunk a fertőzésre, ezért ebben az időszakban érdemes nagy figyelmet fordítani a szúnyogcsípés elleni védekezésre.Megijedni nem kell, hiszen – bár idén több esetet regisztráltak itthon, mint korábban – járványról nem beszélhetünk.– Mennyire súlyos betegség a nyugat-nílusi láz, és kire veszélyes igazán?– A lappangási idő 2 naptól 2 hétig terjedhet, a megbetegedések 80 százaléka pedig tünetmentesen zajlik le. A maradék 20 százalék tünetei is nagyon hasonlítanak az influenza tüneteire. Láz, izomfájdalom, nyirokcsomó-duzzanat, esetleg hasfájás jelentkezhet, valamint kiütések jelenhetnek meg az arc és a törzs bizonyos ré-szein. A legtöbben 3-6 nap alatt túl vannak rajta, 150 esetből nagyjából egy embert érintenek a központi idegrendszert károsító szövődmények. Főleg az időseknél és a krónikus betegségben szenvedő, legyengült immunrendszerű betegeknél fordulhat elő agyhártya- vagy agyvelőgyulladás, ami természetesen intenzív osztályon kezelendő.