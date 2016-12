Emlékszik még az éve? Mi segítünk! Ez történt a világban 2016-ban

Január

Február

Március

Élet a szíriai Duma romjai között. Fotó: MTI/EPA/Mohamed Badra

1.: Szilveszter éjszaka Németország több nagyvárosában tömeges szexuális zaklatást és lopásokat követtek el, többnyire észak-afrikai férfiak.6.: Észak-Korea bejelentette, hogy sikeres kísérleti robbantást hajtott végre egy hidrogénbombával. A kommunista állam az év folyamán több nukleáris robbantást hajtott végre, és közepes hatótávolságú rakétákat tesztelt, emiatt a nemzetközi közösség szigorított a Phenjan elleni szankciókon.16.: Ausztria ideiglenesen hatályon kívül helyezte a schengeni megállapodást, határellenőrzést vezetett be a gazdasági menekültek kiszűrésének érdekében és úgy döntöttek, hogy az év során csak 37 ezer 500 menekültkérelmet fogadnak be.1.: Globális egészségügyi vészhelyzetet hirdetett a zikavírus miatt a WHO.12.: Az 1054. évi nagy egyházszakadás óta először találkozott a katolikus és az orosz ortodox egyház feje: Ferenc pápa és Kirill pátriárka a havannai repülőtéren folytatott megbeszélést.18.: Elvesztette parlamenti többségét a 2014 végén alakult kormánykoalíció Ukrajnában. Április 14-én lemondott Arszenyij Jacenyuk miniszterelnök, helyére Volodimir Hrojszman került.3.: Klaus Iohannis román elnök visszavonta Tőkés Lászlótól a legmagasabb román állami kitüntetést.5.: Szlovákiában a Robert Fico kormányfő vezette Irány – Szociáldemokrácia nyerte a parlamenti választást. A Most-Híd magyar–szlovák vegyes párt 11 mandátumhoz jutott, a Magyar Közösség Pártja nem érte el a bekerülési küszöböt.9.: Gyakorlatilag lezárult az Európába igyekvő migránsok balkáni útvonala, miután e naptól valamennyi itt fekvő állam csak az érvényes útlevéllel és vízummal rendelkező menedékkérőket engedte be, Macedónia pedig teljesen lezárta határát.

Április

Május

Június

Címlapon a hivatalából távozó brit miniszterelnök, David Cameron és felesége, miután a Nagy-Britannia EU-ból való kilépésének hívei nyertek a népszavazáson. Fotó: Leon Neal/AFP/Getty Images

15.: Megkezdték a Szíriában harcoló orosz katonai erő részleges kivonását.17–18.: Az Európai Tanács Brüsszelben elfogadta az EU és Törökország közötti migrációs egyezményt, amely 20-án lépett életbe. E naptól minden illegálisan érkező migránst visszaküldenek Törökországba, ahonnan helyettük egy másik szíriai menekültet fogadnak be, s az EU növelte a Törökországban tartózkodó menekülteknek szóló támogatását.18.: Brüsszelben elfogták a 2015. november 13-i, 130 halálos áldozatot követelő párizsi terrortámadások főszervezőjét, Salah Abdeslamot, akit kiadtak a francia hatóságoknak.20–22.: Barack Obama személyében a kubai forradalom 1959. évi győzelme óta első alkalommal tett hivatalos látogatást a karibi kommunista szigetországban hivatalban lévő amerikai elnök.22.: Brüsszelben 31 halálos áldozatot követelt az Iszlám Állam terrorszervezet által a nemzetközi repülőtéren és az uniós intézmények közelében lévő metróállomáson elkövetett merényletsorozat.24.: A hágai Nemzetközi Törvényszék negyven év börtönbüntetésre ítélte Radovan Karadzic volt boszniai szerb elnököt. A törvényszék egy héttel később első fokon felmentette Vojislav Seselj ultranacionalista szerb politikust.3.: Hatalmas információtömeg került nyilvánosságra a világ volt és jelenlegi vezetői, üzletemberek, hírességek titkos offshore üzleteiről, miután oknyomozó újságírók megszerezték és rendszerezték egy panamai székhelyű ügyvédi iroda dokumentumait.22.: Az ENSZ New York-i székházában 171 ország írta alá a 2015. decemberi párizsi klímakonferencián született megállapodást. Az egyezmény november 4-én lépett hatályba.24.: Szerbiában az előrehozott parlamenti választást a kormányzó jobbközép Szerb Haladó Párt nyerte meg, amely koalícióra lépett a Vajdasági Magyar Szövetséggel. Az Aleksandar Vucic vezette kormány augusztus 11-én alakult meg.5.: Nagy-Britanniában az ellenzéki Munkáspárt jelöltje, a muszlim Sadiq Khan lett London polgármestere.11.: Az olasz parlament megszavazta a bejegyzett élettársi kapcsolatot, szabad utat engedve a melegházasságoknak.19.: Aláírták Montenegró NATO- csatlakozásának jegyzőkönyvét.21.: Amerikai drónok végeztek az afgán tálibok vezetőjével, Manszúr mollával.22.: Ausztriában az elnökválasztás második fordulójában rendkívül kis különbséggel győzött a függetlenként induló, a Zöldek által támogatott Alexander Van der Bellen az Osztrák Szabadságpárt jelöltjével, Norbert Hoferrel szemben. Az alkotmánybíróság július 1-jén a végeredményt befolyásoló szabálytalanságok lehetősége miatt elrendelte a szavazás megismétlését. A december 4-i voksolást meggyőző előnnyel Van der Bellen nyerte meg.27.: Barack Obama első hivatalban lévő amerikai elnökként felkereste Hirosimát, amelyre 1945. augusztus 6-án az Egyesült Államok ledobta a történelem első atombombáját.4.: Ferenc pápa elrendelte a szexuális bűncselekményeket elkövető egyházi személyek tetteit eltusoló „hanyag" püspökök elmozdítását.5.: Romániában az önkormányzati választásokon a három magyar pártnak 210 településen sikerült polgármesteri tisztséget szereznie.12.: Az amerikai Orlando város egyik melegbárjában 50 embert gyilkolt meg egy afgán származású, de már Amerikában született merénylő.17.: Az EU meghosszabbította az Oroszország ellen a Krím félsziget elcsatolása miatt 2014-ben hozott szankcióit.23.: A Nagy-Britannia európai uniós tagságáról rendezett népszavazáson a voksolók 51,9 százaléka a kilépésre (Brexit) szavazott, ezután bejelentette lemondási szándékát a bennmaradásért kampányoló David Cameron konzervatív kormányfő.

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

június 10–július 10.: A Franciaországban megrendezett labdarúgó Európa-bajnokságot Portugália nyerte meg.



Augusztus 6–21.: A brazíliai Rio de Janeiróban rendezték meg a XXXI. nyári olimpiai játékokat, amelyen 205 nemzet mellett a menekültek küldöttsége is részt vett, a 11 ezer 303 sportoló 28 sportág 306 számában állt rajthoz. Az orosz atlétákat az államilag támogatott doppingprogram miatt kizárták a világversenyről. Az olimpia legnagyobb egyénisége az amerikai úszó Michael Phelps volt, aki újabb öt aranyérmével 23-szoros olimpiai bajnok, minden idők legeredményesebb olimpikonja lett. A magyar sportolók nyolc arany-, három ezüst- és négy bronzérmet szereztek, a 160 tagú magyar küldöttség a 12. helyen végzett az összesített éremtáblázaton.



A szeptember 8–18. közötti paralimpián a 43 tagú magyar küldöttség egy arany-, nyolc ezüst- és kilenc bronzérmet szerzett.



November 27.: A német Nico Rosberg lett a 2016-os Forma–1-es világbajnok.

26.: Felavatták a kiszélesített Panama-csatornát.27.: Recep Tayyip Erdogan török elnök bocsánatot kért Vlagyimir Putyin orosz elnöktől a 2015 novemberében a szíriai határnál lelőtt orosz bombázó miatt. Oroszország ezután feloldotta a Törökország ellen elrendelt szankciókat, október 10-én megállapodtak a leállított Török Áramlat gázvezeték építésének folytatásában is.28.: Az isztambuli repülőtéren 46 halálos áldozatot követelő öngyilkos merényletet követtek el, a három csecsen tettes az Iszlám Állammal állt kapcsolatban.7.: Az Egyesült Államokban, Dallasban a fegyvertelen feketékkel szembeni rendőri erőszak elleni tüntetés alatt egy fekete orvlövész öt rendőrt ölt meg.13.: A konzervatív Theresa May lett Nagy-Britannia második női kormányfője, fő feladata a brit uniós kilépés levezénylése.14.: A francia nemzeti ünnepen Nizzában 86 ember halt meg, amikor egy tunéziai férfi a tengerparti sétányon ünneplő tömegbe hajtott kamionjával. A terrortámadást az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet vállalta magára.15.: Hatalomátvételt kísérelt meg a török hadsereg egy része, a puccskísérlet néhány óra alatt összeomlott. Recep Tayyip Erdogan elnök az eseményeket felhasználva leszámolt ellenzékével, tisztogatásokat hajtott végre a hadseregben, a bírói karban, a sajtóban és az oktatási intézményekben.24.: Elkövette első öngyilkos merényletét Németországban az Iszlám Állam: Ansbachban egy kitoloncolási eljárás alatt álló szíriai menedékkérő hozott működésbe pokolgépet, de csak ő vesztette életét. Négy nappal később a berlini kormány terrorellenes biztonságpolitikai programot terjesztett elő.26.: Az Iszlám Államnak esküt tett két férfi a franciaországi Rouen templomában brutálisan kivégzett egy 84 éves papot. A két támadót lelőtték.1.: Az amerikai hadsereg a nemzetközileg elismert líbiai egységkormány kérésére bombázni kezdte az Iszlám Állam ottani állásait.24.: Közép-Olaszországban egy földrengés 298 emberéletet követelt, Amatrice város romba dőlt. Október 30-án a 36 éve legnagyobb földrengés pattant ki a térségben, de ez nem követelt halálos áldozatot.A török hadsereg beavatkozott a szíriai polgárháborúba az Iszlám Állam által fenyegetett határ menti térségben.2.: Meghalt Iszlam Karimov üzbég elnök, aki az 1991-es függetlenné válás óta állt a közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaság élén.4.: Ferenc pápa szentté avatta Kalkuttai Teréz anya Nobel-békedíjas apácát, a Szeretet Misszionáriusai rend alapítóját.12.: Szíriában életbe lépett az amerikai–orosz megállapodáson nyugvó tűzszünet. Ezt a szíriai hadsereg egy hét múlva felmondta, szíriai és orosz repülőgépek folyamatosan bombázni kezdték a felkelők kezén lévő Aleppót. Miután az ENSZ leállította segélykonvojait, a városban a második világháború óta az egyik legsúlyosabb humanitárius katasztrófahelyzet alakult ki, több százezren maradtak megfelelő ellátás nélkül.15.: Kína fellőtte második űrállomását, amelyre október 19-én szállt át az első, kétfős legénység.18.: Oroszországban a parlamenti választáson a Vlagyimir Putyin elnököt támogató Egységes Oroszország párt elsöprő győzelmet aratott.2.: Kolumbiában népszavazáson igen kis többséggel elutasították a kormány és a FARC baloldali gerillaszervezet között augusztusban született, fél évszázados belső konfliktust lezárni hivatott békemegállapodást. A kormány és a FARC közötti átdolgozott megállapodást december 1-jén hagyta jóvá a törvényhozás.6.: Megkezdte működését az EU közös határ- és partiőrsége. A tiltakozó tüntetések hatására a lengyel szejm elutasította az abortusz szigorítását célzó törvényjavaslatot. Egy hét múlva a kormánypárt bejelentette: mégis szigorítani akarják a magzatvédő törvényt, az életképtelen magzatok esetében is megtiltva az abortuszt.7.: Az Egyesült Államok hivatalosan is megvádolta Oroszországot az elmúlt hónapokban amerikai szervezetek és választási számítógépes rendszerek elleni hackertámadások miatt.13.: Az ENSZ közgyűlése a portugál António Guterrest választotta meg a világszervezet főtitkárának, aki január 1-jén lép a dél-koreai Ban Ki Mun helyébe. Meghalt a 88 éves Bhumibol Aduljadedzs (IX. Ráma) thai király, aki a világon a legrégebben, 70 éven át ült trónján. Utóda fia lett, aki X. Ráma néven december 1-jén lépett trónra.17.: Irakban átfogó hadművelet kezdődött az Iszlám Állam kezén lévő utolsó nagyváros, Moszul felszabadítására.3.: Elkészült a James Webb űrteleszkóp, a világ legnagyobb űrtávcsöve, amely a NASA 26 éves Hubble űrteleszkópjának utódja lesz.A londoni felsőbíróság úgy határozott, hogy a brit kormánynak nincs joga parlamenti jóváhagyás nélkül elindítani az EU-tagság megszűnéséhez vezető folyamatot.6.: Az amerikai támogatást élvező arab és kurd csapatok megkezdték az Iszlám Állam szíriai központja, Rakka városának ostromát.8.: Donald Trump milliárdos üzletember, a Republikánus Párt jelöltje nyerte meg az amerikai elnökválasztást, jóllehet Hillary Clinton, a demokraták jelöltje országosan kétmillióval több szavazatot kapott. A republikánusok a Kongresszus mindkét házában, a Képviselőházban és a Szenátusban is többséget szereztek. Amerikát és a világot is váratlanul érte Trump győzelme.17.: Elvi megállapodást kötöttek Ukrajna vízummentességéről az európai uniós országok.25.: Elhunyt a 90 éves Fidel Castro kubai vezető, aki 1956-tól 2008-ig irányította a kommunista karibi szigetországot.1.: Az amerikai törvényhozás mindkét háza megszavazta az Irán elleni szankciókról szóló törvény meghosszabbítását.19.: Egy berlini karácsonyi vásáron a tömegbe hajtott egy kamion. A terrorakciónak minősített támadásnak 12 halálos áldozata volt, 45 ember megsebesült.