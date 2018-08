Eredetinek ítélték a legrégibb, csaknem 1000 éves maja kéziratot

A mexikói Nemzeti Antropológiai és Történettudományi Intézet (INAH) csütörtöki bejelentése szerint a naptárjellegű szöveg 1021 és 1154 között készült, így ez a legrégibb ismert, spanyol hódítás előtti írásos dokumentum Amerikában.A háromkérgű, hajtogatós "könyv" fennmaradt 10 oldalát ezentúl Mexikói Maja Kódexnek nevezik, korábban Grolier-kódexként emlegették. Eredetileg 20 oldalas lehetett, de a századok során az oldalak fele odaveszett.A könyv a Vénusz bolygó mozgásához kapcsolódó megfigyeléseket és jóslatokat tartalmaz. A kódexet fosztogatók találták meg Chiapas mexikói állam egy barlangjában. Egy mexikói gyűjtő, Josué Sáenz vásárolta meg 1964-ben, először 1971-ben állították ki a New York-i Grolier Clubban, majd visszakerült Mexikóvárosba.Mivel fosztogatók akadtak rá és stílusa egyszerűbb más fennmaradt maja szövegeknél, ezért többen kétségbe vonták az eredetiségét.A vizsgált kódex lapjainak és tintájának korát egy sor kémiai teszttel állapították meg. Korábbi tanulmányok is kiálltak a kódex eredetisége mellett, az évtizedes kételyeket az új kutatás is cáfolta.

A kódex bírálói hosszú időn át azt állították, hogy a stílus nem a majáké, a figurák és a színek csúnyábbak, mint a többi maja könyvé. A kódex egyszerűbb rajzolatát azonban megmagyarázza a kor, amelyben született: a korszakban a későbbi virágzáshoz képest szegénység uralkodott.

- magyarázta Sofia Martinez del Campo, az INAH kutatója.A spanyol hódítók az 1500-as években el akarták pusztítani a maja tárgyakat, a Mexikói Maja Kódexen kívül három, később írt "könyv" maradt csak fenn.