Evolúciós trükk az állatok eszközhasználata

Mennyi ideje van egy fajnak fejlődni? – Azt szokták mondani, hogy átlagosan egy-egy faj körülbelül egymillió évet él a Földön. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem lehet ez az időtartam kevesebb, vagy hogy elérve az egymillió évet, azonnal, törvényszerűen kipusztul a fajhoz tartozó összes egyed, mert könnyen lehet, hogy inkább csak más irányba fejlődik. A mi fajunk, a modern ember jelenleg 200 ezer éves, így még rengeteg időnk van arra, hogy kihaljunk – magyarázza Pongrácz Péter etológus.

Az új-zélandi keák esetében tett felfedezés egyik legnagyobb jelentősége, hogy vadon élő állatokat figyeltek meg. – Laboratóriumi körülmények között, fogságban tartott állatoknál gyakorlatilag „kiprovokálja" a kutató az eszközhasználatot valamilyen motiváló tényezővel, például étellel. Vadon élő állatoknál nehezebb a megfigyelés, mert nem elég a közelükbe férkőzni, le is kell filmezni a folyamatot – mondta az etológus.

Hermelincsapdákat bütyköltek meg vadon élő új-zélandi hegyvidéki papagájok – más néven keák, hogy hozzájussanak a bennük rejlő csalifalatokhoz. A művelethez fadarabkákat használtak a madarak, bizonyítva, hogy intelligenciájuk megközelíti a főemlősökét – írja a kutatók tanulmánya alapján az MTI. Az állatok eszközhasználatáról szóló hírek mindig nagy érdeklődésre tartanak számot, mert általában magasabb szintű értelmet társítunk ehhez a viselkedéshez, pedig a kérdés ennél jóval árnyaltabb – tudtuk meg Pongrácz Pétertől, az ELTE Etológia Tanszékének docensétől.– Az állatok élelemszerző tevékenységének jóval kisebb részét teszi ki a szerszámmal történő táplálékszerzés, mint az emberek esetében. Úgy is mondhatnám: még egy olyan mértékig eszközhasználó állatot, mint amilyen az ember, nem igazán találunk – kezdte Pongrácz Péter, hozzátéve, hogy az állatoknál még nem figyelték meg az emberre jellemző szimbolikus tárgyhasználatot, azaz az eszközöknek nincs például kommunikációs tulajdonsága.A szakértő elmondta, hogy az állatoknál inkább kiegészítő jelentősége van az eszközhasználatnak, mert egy fajon belül is előfordul, hogy bizonyos populációk alkalmaznak tárgyakat a mindennapokban, míg mások nem, hiába hasonlók a környezeti adottságok. Például nem minden vadon élő csimpánzcsoport tör fel diót kövekkel. – Ez arra is utal, hogy itt-ott lehetnek feltaláló egyedek, amelyeknek a példája aztán elterjed szociális tanulás útján, akár generációról generációra, míg más populációkban nincsenek ilyen egyedek – magyarázza az etológus.A tanulás útján elsajátított eszközhasználat valóban lehet a magasabb elmefunkció jele, hiszen ehhez szükség van az állat emlékező készségére és a rugalmas gondolkodására, különben csak egyszeri alkalom lenne, ha például hozzávág egy követ valamihez, szerencsével jutva élelemhez ezzel. Utóbbi nem nevezhető tanulásnak. – Azért mondjuk, hogy a tárgyak alkalmazása csak jele lehet az intelligenciának, mert nem minden ismétlődő eszközhasználat mögött áll összetett gondolkodás. A hangyák is használnak botocskákat, leveleket a fészkük építéséhez, és a termeszek is csodás építményeket készítenek idegen anyagokból, azonban esetükben ez a viselkedés öröklött – részletezte a kutató.– Előfordulhat, hogy egy állatfaj az emberhez hasonló fejlődési szakaszokon megy keresztül, és egyszer olyan intelligens, vagy még intelligensebb lesz, mint mi? – tettük fel a kérdést Pongrácz Péternek. – Erre azért nehéz válaszolni, mert az evolúció egy rendkívül hosszú folyamat, amiből mi csak a jelen pillanatfelvételét látjuk, csak ezt érzékeljük. Néhány generációval korábban is ugyanolyanok voltak a fajok evolúciós szempontból, mint most, így a jövőbe látni is nehéz. De abszolút nem elképzelhetetlen, hogy egy bizonyos fajnál jelen pillanatban van egy bizonyos szinten az eszközhasználat, és ez néhány száz generációval, néhány ezer évvel később egy teljesen új szintet fog elérni. Elvégre biztosan tudjuk, hogy egyes viselkedésformák nem voltak jelen bizonyos állatoknál, és egyszer csak megjelentek. Azt is elmondhatjuk, hogy vannak fajok, amelyek eszközhasználó vagy -készítő képessége kis túlzással megközelíti a kőkorszaki emberét – mondta az etológus.Hozzátette: különbséget kell tenni a tárgyak használata és elkészítése között. Utóbbi ugyanis összetettebb, rugalmasabb agyműködésen alapuló gondolkodást igényel. Ilyen szerszámkészítő magatartást láthatunk például az új-kaledóniai varjaknál, amelyek különböző fatörzsekből szednek ki rovarokat a célnak megfelelő hosszúságú ágak, tüskék kialakításával. Hasonlóan képesek erre a csimpánzok, amelyek termeszvárakból „halásznak" kis ágak segítségével, igény szerint alakítva a szerszámukat.Azt azonban még most sem tudják pontosan a kutatók, hogy miért válik egyik faj intelligensebbé, míg a másik nem. – Az ember esetében is vitatják még, hogy mi volt az a folyamat, ami elindított minket ezen az úton. Egyes elképzelések szerint a két lábra állással kezdődött, mások az eszközhasználattal, megint mások azzal magyarázzák az értelmi képességeink fejlődését, hogy erdei környezetből a szavannákra kerültünk. Az biztos, hogy az intelligencia egyfajta válasz az adott fajt érintő kihívásokra – részletezi a szakértő.Vannak hajlamosító tényezői is az intelligens magatartásforma kialakulásának. Így a mindenevő és ragadozó életmód keveredése, vagy a csoportos életmód is, amely rengeteg olyan feladatot ad egy állatnak, amelyet fejlett agyműködéssel képes csak megoldani. – Ne gondoljuk azonban, hogy az intelligencia az egyetlen útja annak, hogy egy faj sikeres legyen. Vegyük például a patkányt vagy a vörös rókát, amelyek rendkívül sikeres fajok, és egyáltalán nem használnak eszközt. Biológiai értelemben a sikeresség azt jelenti, hogy minél tovább, minél nagyobb populáció él túl. A gorilla például egy viszonylag sikertelen faj ilyen értelemben. Rettentő intelligensek, de már csak legfeljebb százezer példányuk él, és még mielőtt az ember elkezdte őket kiirtani, már akkor is csak aránylag kis részén éltek a világnak. Az intelligencia csak egyike túlélési stratégiáknak, az eszközhasználat pedig ennek csak egy lehetséges jele. Nagyon sok mindent nem tudunk még az állatok eszközhasználatáról – zárta Pongrácz Péter.