Ez a 17 éves lány lehet az első ember a Marson

A tervek szerint 2033-ban, 32 évesen indul útnak a most még csak 17 éves Alyssa Carson - írja a BorsOnline . Az amerikai tini az Instagramra tett képeinek szinte mindegyikén mosolyog, ami nem csoda, hiszen a NASA élete álmát teljesíti. Annak ellenére is vidám, hogy feltételezhetően azt is közölték már vele, egyáltalán nem biztos, hogy visszatérhet, de talán oda sem ér, hiszen a kísérleti úton bármi előfordulhat.Az Instagramra feltett képein látszik, hogyvégtelenül boldog, és nagyon büszke, akárcsak barátai, akiknek mosolya nem biztos, hogy mindig őszinte, hiszen akár örökre elveszthetik barátnőjüket. És akkor még nem említettük azt, hogy Alyssa pont abban a korban, 32 éves korában távozik a földi halandók közül, amikor családanyaként itt kellene helytállnia. A tinilány azonban, szinte biztos, hogy erről már lemondott.Alyssa hároméves kora óta a Mars bolygó szerelmese, amióta a TV-ben látott róla egy rajzfilmet a vörös bolygóról. Mars térkép van a szobája egyik falán, és szülei már egy teleszkópot is beszereztek neki.