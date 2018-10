Ez a felfedezés újraértelmezheti a Naprendszer határait

Az újonnan felfedezett törpebolygó átmérője a becslések szerint mindössze 300 kilométeres és egy nagyon megnyújtott körpályán kering. Legközelebbi helyzetében 2,5-szer távolabb van a Naptól, mint a Plútó. Legtávolabbi helyzetében pedig a Naprendszer legkülső peremére jut, csaknem 60-szor távolabb, mint a Plútó, így 40 ezer évre van szüksége ahhoz, hogy megkerülje a Napot. Keringési pályája 99 százalékában túlságosan halvány ahhoz, hogy látható legyen - olvasható a The Guardian című brit napilap honlapján.



Az új törpebolygó hivatalos neve 2015 TG387. Ez a Sedna és a 2012 VP113 jelű égitest után a harmadik törpebolygó, amelyet a külső Naprendszerben találtak. Ez a régió, amelyet egykor hidegnek, sötétnek és üresnek tartottak, úgy tűnik, hogy egzotikus és extrém objektumok gyűjteményét rejti.



"Csak most kezdjük felfedezni, hogy milyen lehet a Naprendszer legkülső része, mi lehet odakint. Úgy véljük, törpebolygók ezrei lehetnek a távoli Naprendszerben. Most csak a jéghegy csúcsát látjuk" - mondta Scott Sheppard, a washingtoni Carnegie Tudományos Intézet munkatársa, a kutatócsoport tagja.



A három felfedezett törpebolygó pályájából úgy tűnik, hogy csoportosultak, ami arra utalhat, hogy egy nagy, ismeretlen objektum terelte őket össze. A csillagászoknak ez a kilencedik, szuperföld méretű bolygó létét sugallja.



A csillagászok a kilencedik bolygó, egy lehetséges nagy tömegű planéta utáni kutatás során fedezték fel a Goblint. A kilencedik bolygó a feltételezések szerint messze a Plútó mögött lehet a titokzatos Oort-felhőben. A bolygót még nem látták közvetlenül, de a Goblin úgy tűnik, hogy egy óriási, láthatatlan objektum gravitációs hatása alatt áll, ami ismét megerősítette a csillagászokat abban, hogy létezik a kilencedik bolygó.



A felfedezést a nyolc méter lencseátmérőjű japán Subaru teleszkóppal végezték, amely a szunnyadó hawaii Mauna Kea vulkánon működik. Ez a világ egyetlen teleszkópja, amely képes a Naprendszer külső régióiban felvételeket készíteni, miközben elég széles látómezővel rendelkezik.



"Más nagy teleszkópok olyanok, mintha egy szívószálon néznénk át. Ezek olyan dolgok megfigyelésére alkalmasak, amelyekről már tudjuk, hogy ott vannak, de nem alkalmasak új dolgok felfedezésére, mert látómezejük túl kicsi nagyobb területek befogására" - mondta Sheppard.



A kutatók újabb megfigyeléseket végeznek novemberben abban a reményben, hogy felfedeznek még több égitestet, esetleg rábukkannak a megfoghatatlan kilencedik bolygóra is.