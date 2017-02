Ez a férfi különleges módon készít játékautókat - Videó

Sokszor élünk kifogással a hétköznapokban saját magunkkal szemben, hogy mit miért nem tudunk megcsinálni, és ezt sajnos sokszor el is fogadjuk magyarázatnak. A 47 éves Geraldo Pereira viszont megmutatta a világnak, minden csak elhatározás kérdése - írja a HVG A Jalopnik beszámolója szerint a férfinek a veleszületett rendellenesség miatt hiányoznak a karjai, ő viszont nem hagyta, hogy ez bármiben is hátráltassa. Pereira úgy döntött, játékautókat fog készíteni, amivel a helyieket és a turistákat is sikerült lenyűgöznie. Mint mondja, a kisebb autókat egy óra alatt, a nagyobbakat két óra alatt tudja elkészíteni – egészen lenyűgöző módon.