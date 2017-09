Ez az űreszköz vékonyabb, mint egy emberi hajszál, és be tudja fogni az űrszemetet

A Brane Crafts látványterve. Forrás: spaceref.com

Tavaly az Európai Űrügynökség Sentinel-1A műholdja egy apró űrszeméttel ütközött, szerencsére nagy kárt nem okozott a szerkezetben. Ha a szonda valamivel nagyobb űrhulladékba fut bele, akkor akár az egész panelt tönkretehette volna Holger Krag, az űrhulladék kezelésével foglalkozó hivatal vezetője szerint.A Föld körül körülbelül 500 ezer csavar, tönkrement műhold és azok alkatrészei keringenek elérve akár a 28 ezer kilométer per órás sebességet. A felhalmozódott űrszemét miatt a tudósok attól tartanak, hogy a tavalyihoz hasonló ütközések egyre gyakoribbak lesznek, ami így még több űrhulladékot fog generálni a meglévők szétroncsolódása miatt.

Most néhány tudós elejét akarja venni, hogy az egyre szaporodó törmelékek miatt megközelíthetetlenné váljon az űr. Tavasszal a NIAC kutatócsoport 500 ezer dolláros támogatást nyert, hogy fejlesszék azt a szokatlan kinézetű űreszközt, ami mint egy porszívó szívja magához ezeket az apró hulladékokat. A "Brane Crafts"-nek elnevezett találmány vékonyabb, mint egy emberi haj, és mindegyik képes lenne a sok apró törmelék mellett egy nagyobb darab űrszemét befogására, majd azt "lerántja magával" a légkörbe, ahol elégnek.Az alkotók reményei szerint mindegyik eszköz nagyon könnyű és üzemanyag-hatékony lesz. Utóbbi azt is eredményezheti, hogy a jövőben nem csak az űrszemét begyűjtésére, hanem aszteroidák, holdak vagy bolygók felfedezéseire is alkalmazhatják majd.