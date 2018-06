Ezért a fekete a leginkább környezetszennyező a műanyagok közt

A brit Greenpeace szerint országukban minden évben mintegy 1,3 milliárd fekete műanyag tálcát használnak az emberek, ezek legtöbbje azonban a szemétlerakóba és nem az újrahasznosítóba kerül. Ennek az az oka, hogy a fekete műanyagot nagyon nehéz újrahasznosítani. - írja a BorsOnline a Metro alapján.A szervezet képviselője, Fiona Nicholls elmondása szerint a fekete műanyag színét legtöbbször fekete szénnel festik, ez a festék viszont gátolja a műanyag újrahasznosítását. Az újrahasznosító szenzorok ugyanis nem képesek beazonosítani és elkülöníteni a fekete műanyagot, így a felhasznált műanyag nagyobb része a hulladéklerakókba kerül.Mivel a műanyagfogyasztás száma rohamosan nő - 1950-ben ötmillió tonna, míg 2014-ben 311 millió tonna volt - sok múlik az emberi tudatosságon. A 2015-ös Európai műanyag jelentés szerint ez a szám a következő 20 évben megkétszereződik.Megoldás lehet, hogy nem vásárolunk fekete műanyag csomagolást. Nem elég úgy gondolkoznunk, hogy a műanyagot az újrahasznosító gyűjtőtárolókba tesszük! A kiskereskedők többsége azért használ fekete műanyagot, mert az UV-fény nem megy át rajta, de kedvelik a kinézete miatt is, valójában viszont az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy olcsó, ugyanis többszínű, selejt műanyagból gyártják.A vásárlói tudatosság elengedhetetlen - ugyanakkor azt is meg kell jegyezzük, hogy egyes vállalatok maguk is törekszenek a fekete műanyagok használatának visszaszorítására.