Falak a határon, falak a szívekben

A babiloni fal Irakban ókori eredetű, még a Biblia is említi Istár kapuja miatt. A zsidó vallásnak, történelemnek és a babiloni fogságnak a része. Ezért a képzőművészek körében is versenytársa a kínai nagy falnak. Babilon rekonstruált falait két, téglából épült párhuzamos fal alkotja, amelyek vastagsága több mint 7 méter. A közöttük lévő 12 méter széles folyosót teljes magasságában földdel töltötték fel. 50 méterenként őrtorony emelkedik, a falat teljes hosszában nagyjából 350 bástya védi. Ma háborús területen fekszik.

Biztonságérzetet adott

Újkori falak



1. 1974 körül épült falrendszer Cipruson (Walls of Troy).

2. Ázsia berlini falaként emlegetik a Pakisztán és India közti falat Kasmírban. 1947-ben építették.

3. Komoly kerítésrendszer áll Észak- és Dél-Korea között. Még mindig nem kötöttek békét, fegyverszünet van közöttük 50 éve.

4. Spanyolország afrikai gyarmatán, Melilla és Ceuta között komoly kerítés áll a bevándorlók ellen.

5. A belfasti fal Írországban. Napjainkban a katolikus írek és a protestáns angolok közötti béke vonalának hívják.

6. A Maginot-vonalat a két világháború között építették. Nem vált be, mert megkerülték. Ma is látogatják a turisták.

Közösséget kovácsolt

Építészeti bravúr



A Nyugati fal, más néven a Siratófal a második templom idejéből (Kr. e. 516–Kr. u. 70) való támfal Jeruzsálemben. A Siratófal név onnan ered, hogy a zsidók e falnál imádkozva gyászolták egyetlen templomuk lerombolását. A Nyugati fal elnevezés pedig arra utal, hogy egykor a Heródes által újjáépített második templom udvarát határolta. A zsidók legszentebb imahelye. Igazából nem is fal, hanem egy templom romja. Egyes elemei 400 tonnásak. 2000 évvel ezelőtt ilyen pontos falat építeni, ilyen hatalmas kövekből építészeti bravúr – mutat rá Harmat Árpád Péter.

Megosztják az embereket

A világ legnagyobb falrendszere



Az izraeli kormány 2002 júniusában az Izrael elleni palesztin felkelés elmérgesedése miatt kezdte építeni a világ egyik legnagyobb újkori falrendszerét. A gázai falrendszertől azt remélték, hogy csökken az öngyilkos merényletek száma. A fal 708 kilométer hosszan kanyarog a zsidó–palesztin területek közt és folyamatosan bővítik. Egyes szakaszai elemenként megalkotott és elemenként helyükre emelt vasbeton részekből állnak, melyek 8 méter magasra nyúló folyamatos falat alkotnak és néhol őrtornyokkal látták el. A fal tetejére pluszban szögesdrótot húztak. A falszakaszokat bekamerázták. (Forrás: http://toriklub.blog.hu .)

Az emberiség hét legnagyobb csodája közé sorolják – közel 2000 évig épült. Ha hihetünk a feltevésnek, egykoron 20 ezer kilométer hosszú volt – most 7 ezer kilométeren áll. A kínai nagy fal a mai napig megihleti a képzőművészeket, legutóbb Hollywoodot. Matt Damon egy kínai elitalakulat élén az emberiség utolsó harcát vívja a világ legikonikusabb építményén hatalmas zöld szörnyek ellen.Csakúgy, mint a moziban, a legtöbb történelmi és modern kori fal a védelmet szolgálta, szolgálja. A kínai a nomád hunok miatt épült. 50 olyan fal van ma a földgolyón, ami több kilométer hosszú és említésre méltó. Ebből hét történelmi fal, leginkább az ókorban épült, nyolc a modern kor szülötte, és több ma is funkciót tölt be.– Valóban, a kínai nagy fal lélegzetelállítóan hatalmas. A legfantasztikusabb, amit emberi kéz alkotott! Sokan úgy tudják, hogy az űrből is látható, de ez nem igaz – tudjuk meg, melyik Harmat Árpád Péter történész kedvence. A történelmi témájú blogok tulajdonosát, szerzőjét arról is kérdeztük, miben különbözik a középkori és a XX–XXI. századi ember viszonya a monumentális falakhoz.Ehhez azonban érdemes tudni, milyen célból épít az ember falat. Az egyik jellemző, hogy a város megvédje lakói életét, vagyonát egy alacsonyabb szinten álló támadó, hódítani akaró etnikum ellen. Emiatt szinte az összes középkori város a VI. századtól a XV.-ig épített falat. Iszonyatosan féltek a rablócsoportoktól, amelyek spontán verbuválódtak, fosztogattak, gyilkoltak.A középkorban ököljog volt: az erősebb elveszi a gyengébb javait. A falak mentették meg a várost. Illetve ott voltak az árvízvédelmi falak és a birodalmak határát övező monstrumok. Utóbbi az országot, az uralkodót védte. Az uralkodó hadserege szolgált rajta. Ilyen a limes: a Római Birodalmat vette körbe, de nem mindenhol fal volt, akadt, ahol kerítés vagy árok. Egyes szakaszai valódi falat alkottak, ilyen például Hadrianus fala. Kőrésze 100-120 kilométer hosszan Skócia és Anglia között ma is megtalálható.– A középkori állapotok közepette a falak nemcsak megmentették a városlakókat, hanem közösséggé is kovácsolták őket. Ha baj volt, nőt, férfit, gyereket, mindenkit a falakra vezényeltek. Pékek, szakácsok, mesteremberek, városlakók védték – tudjuk meg Harmat Árpád Pétertől, ebben a korszakban miért volt az emberek tudatában pozitív kicsengése a hatalmas falaknak. A történelemtanár utalt a modern időkre is, amikor a viszonyunk megváltozott: ma már a nagypolitika vezérli a falépítéseket.Kötelező megépíteni, általában az emberek adójából fizetik, korlátozza a mozgást, miközben a világ ma arról szól, hogy bárhová eljuthatunk. A kerítések is tulajdonképpen modern falak. A berlini fal a Nyugat-Berlint körülvevő határépítmény volt Kelet-Berlin és az NDK területén. 1961 és 1989 között létezett. A hidegháború alatt a kettéosztott Berlin Európa megosztottságának és az elnyomásnak egyik fő szimbólumává vált. A német főváros egyik fele a kapitalista rendszerben él, a másik a kommunista diktatúrában.Hruscsov és az NDK vezetése azért építtetett falat, mert a két rendszer nem tudott egymás mellett élni. Az 50-es évek végén tömegesen átszökdöstek a jobb élet reményében, a politikai elnyomás és a gazdasági nyomor elől. Ennek meggátolására rendelte el Hruscsov a felépítését a szovjet terület határán. A kémtevékenységet is gátolta. Elválasztott utcákat, embereket, családokat egymástól. Nem véletlen, hogy amikor lerombolták, spontán tömegdemonstráció lett; baltákkal, kalapácsokkal, csákányokkal mentek neki az emberek, hogy a gyűlölet szimbólumát lerombolják.Ha történelmi léptékkel nézzük, a közelmúltban megindult a túlnépesedett és elmaradott, élhetetlen régiók áramlása a fejlettebb felé. Ha a történelem egészét nézzük, ez nem olyan rendkívüli dolog. A népvándorlás kora is erről szólt, csak erőszakos volt. Az északkelet-európai régiókban élő germán törzsek elözönlik a Római Birodalmat, mert fejlett, vonzó, gazdag. Most az afrikai, közel-keleti és dél-amerikai szegmensben élő nyomorgók indultak meg észak felé.– Azt hihetnénk, hogy mai modern világunkban már nem találunk országokat, népeket elválasztó hatalmas falakat, ám nem ez a helyzet. A falak építésének új korszakába léptünk, megint bolygónk több pontján készülnek falépítésekre. Donald Trump például megígérte az amerikaiaknak, hogy megválasztása esetén elrendeli egy óriási betonfal megépítését hazája és Mexikó közé (megakadályozná a déli területekről Amerikába történő illegális határátlépéseket). Ugyancsak falat terveznek a franciák Calais-nál a migránsok ellen, és Ceutában (Marokkó) ma is áll egy 6–8 méteres kerítésrendszer Spanyolország észak- afrikai birtokai és a kontinens többi része között. Ez a szögesdrót akadály hárítja el ma a legtöbb áttörési (átmászási) kísérletet az egész világon – mondja a történész.Mindegyiknek ugyanaz az eredője, a védelem, de ez már nem olyan típusú, mint a középkorban, nem az életünket védjük. Hanem az életformánkat és az etnikai arányok felborulását. A mai embernek igazán nincsen ehhez kötődése. Ezért is osztják meg ezek a falak/kerítések annyira a közvéleményt.