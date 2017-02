Fél éven belül a Mount Everesten is lesz wifi

Az ingyenes szolgáltatást több táborban is kialakítják a Himalájában, az ázsiai ország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontján - jelentette csütörtökön hivatalos forrásokra hivatkozva az EFE.



A Himalájába utazók már a 2860 méteren fekvő Luklában is ingyen használhatják majd a wifit, amelyet a Mount Everesten az 5380 méteren fekvő alaptáborig építenek ki - közölte a spanyol hírügynökséggel Acsjutananda Misra, a nepáli távközlési hatóság szóvivője.



A hatóságok szándéka, hogy a turisták körében legnépszerűbb helyeken legyen ingyen elérhető internet. Ez jelentős előrelépés lesz az országban, ahol az internetpenetráció 54 százalékos.



A kezdeményezés célja a turisták kényelmének fokozása mellett az is, hogy természeti katasztrófák esetén könnyebb legyen a kommunikáció. "A Mount Everest régiójában gyakoriak a lavinák és sokan tűnnek el. Reméljük, hogy az internethozzáférés révén könnyebb lesz kezelni az ilyen helyzeteket" - mondta a szóvivő. Legutóbb 2015 áprilisában, földrengést követően zúdult nagy lavina a 8848 méteres hegy alaptáborára. A tragédiában 19-en meghaltak, hetvenen megsérültek.



A Mount Everesten jelenleg műholdas telefont használnak.



A legnagyobb magasság, amelyen Nepálban elérhető az internet, a 4410 méteren fekvő Dingbocse. A helyi szállodák 2 megabyte forgalmat 3 dollárért kínálnak.