Felavatták a világ első napelemekkel burkolt útját

Elektromos meghajtású autó hajt el a világ első napelemekkel burkolt útja mellett az észak-franciaországi Tourouvre au Perche településen 2016. december 22-én, az út felavatása napján.

Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson

A világ első napelemekkel burkolt útját avatták fel Franciaországban csütörtökön.Ségolene Royal környezetvédelmi miniszter nyitotta meg az egy kilométer hosszú útszakaszt az észak-franciaországi Tourouvre-ban, Normandiában.A 2800 négyzetméteres felületen elhelyezett napelempanelek, amelyeken naponta számos autó gördül át, elegendő áramot termelnek egy ötezer lakosú község utcai világításának ellátásához.A francia állam ötmillió euróval (másfélmilliárd forinttal) támogatta a projekt megvalósítását. Royal bejelentése szerint ilyen napelemes utak építését az ország egyéb részeiben is támogatni fogják."Ez egy olyan prototípus, amely a nemzetközi érdeklődést is felkeltheti. Zseniális ötlet: azt a teret alkalmazza, melyet valami másra is használ, és a nagyon sűrűn lakott országokban nem vesz igénybe még több mezőgazdasági területet" - fogalmazott a miniszter.

A napelemes utak jövőbeli opciót jelentenek a megújuló energiák kiépítésére. Az utat építő Colas vállalkozás szerint azzal számolnak, hogy az utakon az idő húsz százalékában járnak majd autók, így a napfény elegendő ideig fogja érni a felületet.A napelemes utak azonban lényegesen drágábbak, mint a hagyományos napelemes berendezések. A megújuló energiák francia érdekvédelmi szövetségének (SER) információi szerint a napelemes utakból nyert energia jelenleg 13-szor drágább, mint a hagyományos napelemekből származó.A napelemes cellák ráadásul a talajon laposan, nem döntve helyezkednek el, mint például a háztetőkön, ezért kevesebb áramot termelnek. A technika bírálói szerint Franciaországban elegendő szabad felület van a házak, középületek és ipari telepek tetején, ezért nincs szükség a drága napelemes utakra. Emellett be kell még bizonyítani, mennyire stabilak ezek a napelemek a hétköznapokban.