Felfedeztek egy apró aszteroidát a Föld légkörében

Egy apró aszteroida lépett be a Föld légkörébe szombaton és néhány óra múlva már meg is semmisült Afrika fölött - jelentette be az amerikai űrkutatási hivatal (NASA).

A mindössze kétméteresre becsült égitest másodpercenként 16 kilométeres sebességgel hatolt be a földi atmoszférába és az éjszakai eget megvilágító tűzgolyóként végezte több kilométerrel a Föld felszíne fölött - közölte a NASA.



A 2018 LA-ra keresztelt aszteroida sokkal kisebb volt annál, mint amilyenek észlelése a NASA feladata - nyugtázta elégedetten az űrkutatási hivatal bolygóvédelmi főtisztviselője.



A parányi kisbolygó felfedezése biztató jel arra, hogy az űrkutatási hivatal vészjelzési rendszere megfelelően fog működni egy nagyobb kozmikus tárgy becsapódásának veszélye esetén is - mondta Lindley Johnson.