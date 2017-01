Feltárulnak a tükörben a női mosdók titkai

Bármi megtörténhet

Erős az életigenlés is

Boros Panna rendező és Csepeli Eszter operatőr készítették a háromrészes mini-dokumentumsorozatot a VS.hu és a Pallas Athéné Alapítványok közös pályázatára, amelyben a női mosdók „kulisszái" mögé kukucskálhatunk be. Ebből megtudjuk, hogy egyedülálló anyaként is lehet boldog az ember, hajléktalanként is lehetnek céljai egy nőnek, és van az a korosztály, amelyik a rúzst még undorítónak tartja.„A kapcsolatot, ami megromlott vagy tönkretették – akármit is éreztünk korábban –, nem szabad erőltetni, mert csak belerokkanunk" – üzeni a nőknek egy ősz hajú, idős hölgy egy budapesti nyilvános mosdóból.Egy szórakozóhely vécéjében pedig arról mesélnek a lányok, hogy elégedettek-e magukkal. Egy magabiztosnak tűnő lány például azt mondja, hogy nem az számít, hogy nézel ki, hanem hogy milyen ember vagy. Aztán a kérdésre, hogy akkor ő egy magával elégedett nő-e, megdöbbenve válaszolja, hogy nem, és visszakérdez, mégis miből gondolták ezt. Egy transzvesztita előadótól pedig megtudjuk, felesleges a kategorizálás, ha egy nő igazán nő, csak tiszteletet és rajongást érdemel.Ezeken a helyeken sokszor groteszknek ható, tiszavirág-életű barátságok köttetnek, amelyek pár perc múlva – kilépve az ajtón – örökre el is olvadnak, hogy aztán csak a tanulság maradjon meg: „Igaza volt annak a csajnak!" Persze ez csak egy aspektus a sok közül, hiszen az ilyen hétköznapi és egyszersmind lehetetlenül idegen terekben, mint egy közvécé, bármi megtörténhet, és ami ott történik, az ott is marad.Csepeli Esztert mindig is érdekelte, hogy mennyire befolyásolja az emberek hangulatát az, hogy milyen helyre lépnek be. – Minden pillantás a tükörbe egyben önreflexió. Ezek öntudatlan mozzanatok, sok ember észre sem veszi, hogy tükörbe nézett. Ahhoz, hogy meghatározhassuk magunkat, mindig tükörbe nézünk, legyen az konkrét vagy átvitt értelemben vett tükör. Nem tudunk másképp kilépni önmagunkból. Nem láthatjuk magunkat objektíven. Az itteni találkozások persze csak szeletei ennek az önreflexiónak – magyarázza.– Már nem abban a világban élünk, ahol van egy kis púderesdobozod, felcsapod és megnézed magadat. A mosdó az a hely, ahol megigazítod a sminkedet, a ruhádat, ahol csekkolod magad. Érdekesek ezek a gyűjtőhelyek, az, hogy különböző emberek ugyanazokon a helyeken mit gondolnak. Az, hogy hogyan suhannak át egymás életén – mondja, és hozzáteszi, ezt a sorozatot az utcán nem lehetett volna leforgatni. – Az nem olyan tér, nem ad semmilyen védettséget. Itt lemeztelenedsz, igazából és képletesen is. Pillanatok alatt kell ledobnod mindent magadról.Boros Panna rendező saját tapasztalataira épített, amikor nekiláttak a forgatásnak. – Elképesztő, hogy a női vécékben mik történnek: nagy lelkizések, barátságok alakulnak ki, erőt gyűjtünk egymásból – mondja, és hozzáteszi, ha dokumentumfilmről van szó, mindenki árvákra meg drogos kismamákra gondol, ő viszont szeret a sztereotípiák ellen dolgozni. – Rengeteg olyan történet van, ami attól még, hogy nem fakaszt könnyekre, nagyon erős. Az életigenlés üzenete is lehet ilyen – folytatja.

Olyan, mint a gyónás

Nőnek lenni szuper!

– A Tükröm, tükrömben nagyon intim helyzetben vettük az embereket – mindegyiket a beleegyezésükkel –, akik olyan dolgokat meséltek el, amit másnak soha. Direkt a teljesség igénye nélkül készültek ezek a felvételek: megemlítettük az anyaságot, a szoptatás alatt elvesztett fogakat, az időskori szexet, a lányok szépségfasizmusát – teszi hozzá.De vajon miért nyílunk meg könnyebben az idegeneknek?– A kicsit pesszimistább hozzáállás szerint talán azért, mert nem találkozunk velük többé. Olyan ez, mint a gyónás. Amit mondtál neki, azt nincs érdekében sem továbbadni, sem felhasználni ellened. A pozitívabb hozzáállás szerint pedig azért, mert jó, ha valaki két méterről rálát egy történetre, és mond egy olyan megoldást, ami nekünk eszünkbe se jutna. Például belépsz a szórakozóhely mosdójába, zokog egy csaj, odamész hozzá, és elmondja, mi a baj, te pedig mondasz három világmegváltó mondatot, ami lehet, hogy mindent megváltoztat. Vagy fordítva, neked segít valaki – válaszol Panna, és elmeséli, az elején említett néni például magától kérdezte meg, hogy üzenhet-e valamit a nőknek.– Ilyen a nők csodálatos kollektív tudatalattija. Bárhol és bármikor nagyon szívesen adunk át egymásnak értékeket és energiát. A férfivécékben biztos nem ez történik! Mi, nők imádjuk kidumálni a dolgainkat. Irtó jó élmény volt, hogy bárhova mentünk, tényleg szívesen szóba álltak velünk – avat be a rendező.– Nem akartam nagy dolgokat mondani, nagy tanulságokat megfogalmazni, egy hangulatot szerettem volna visszaadni, de kimondatlanul mégis több lett, és ezt nagyon élvezem! Az online műfaj külön jót tesz ennek, és szerintem manapság ennyi is az emberek befogadóképessége – mondja Boros Panna.– Újat nem tanultam a forgatás során, de azt megerősítette bennem, hogy milyen szuperek vagyunk mi, nők! Mennyi erő van bennünk! Sokfélék vagyunk, és tök jó nőnek lenni – sorolja, és felhívja rá a figyelmet, hogy mindenkivel megéri beszélgetni pár szót. – Egy közvécében is meg lehet nyílni, lehet eszmét, energiát cserélni, de ugyanez persze igaz a villamosra és a közértre. Szükségünk van erre a pici odafigyelésre: lépjünk ki a szótlan monotóniából, ebből a csúnya városi betegségből, mert pozitív dolgok történhetnek velünk – fejezi be.