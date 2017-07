Filmre vették a rákos sejtek terjedését

Japán kutatók filmre vették, hogyan terjednek és képeznek áttéteket az egyes rákos sejtek egerek szervezetében - számolt be róla a BBC hírportálja.



Az egészséges szövetek zöld színben, a rákos sejtek intenzív vörösben látszanak a filmen, melyet a Tokiói Egyetem és a Riken Intézet tudósai készítettek. Azt remélik, az új technológia segít megmagyarázni, hogyan zajlik a végzetes folyamat.



A kutatást egerekkel végezték, ám úgy vélik, a módszer a jövőben a beteg emberek kezelését segítheti.



Mielőtt a rák áttéteket képezne testszerte, könnyebb megállítani és gyógyítani, ahogy azonban terjedni kezd, rendkívül nehéz a kezelés.



A daganat úgy fejlődhet, hogy egyes részek leválhatnak róla és a véráramba kerülve megtámadják az egészséges szervek szöveteit is. A folyamat pontosabb megismerése új kezelésekhez adhat ötleteket.



A kutatók módosított, fluoreszkáló daganatszöveteket injekcióztak egerekbe. Ezután vártak, amíg terjedni kezd a kór, majd vegyi anyagokkal az állatok testét és belső szerveit átlátszóvá tették.



A Cell Reports című szaklap aktuális számában közzétett tanulmány részletezi, hogyan növekedett a tumor a tüdőkben, a belekben és a májban, mielőtt terjedni kezdett a szervezetben.



"A film olyan részletességgel mutatja be a rákos sejtburjánzást, hogy kalkulálni tudjuk az alakját, terjedelmét és eloszlását. Most emberi klinikai mintákon alkalmazzuk a modellt" - magyarázta Ueda Hiroki, a kutatás egyik résztvevője.