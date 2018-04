Focipálya méretű "takarítóhajóval" tisztítanák meg az óceánokat a műanyaghulladékoktól

Focipálya méretű "takarítóhajóval" tisztítaná meg az óceánokat a nagy méretű műanyaghulladékoktól egy svájci felfedező-kalandor, aki a szerdán megkezdődött 46. Genfi Nemzetközi Találmányi Kiállítás első napján mutatta be a közönségnek a világon egyedülállónak számító Manta nevű hajó makettjét.Yvan Bourgnon 2016 szeptemberében hozta létre a The SeaCleaners nevű szervezetet, mert "sokkolta a tengerekben felgyülemlett műanyaghulladék mennyisége". Bourgnon, aki az elmúlt másfél évet a Manta megépítéséhez szükséges tanulmányoknak és anyagi erőforrások előteremtésének szentelte, szerdán mutatta be a hajó végső verzióját. A quadrimarán a tervek szerint 70 méter hosszú, 49 méter széles és 61 méter magas lesz.Marc Lebrun projektmenedzser szerint a hajó innovatív hibrid hajtóműrendszere szél- és napenergiára, valamint a Dyna-Rigg nevű vitorlarendszerre épül. A jármű képes lesz gyorsan megközelíteni az erősen szennyezett területeket akár a nyílt vízen, a part menti térségben, vagy a folyótorkolatnál.A Manta fedélzetén egy üzemet alakítanak ki a begyűjtött műanyaghulladék szétválogatására, feldolgozására és tárolására. Egy speciális begyűjtő-rendszer fog gondoskodni arról, hogy a vízben lévő szemét minél gyorsabban a fedélzetre kerüljön. Az óceánok további szennyeződésének megakadályozása érdekében a Mantát egy laboratóriummal is felszerelik, elősegítve a műanyaghulladékok helyének, mennyiségének és minőségének a meghatározását. Az adatok szabadon hozzáférhetőek lesznek a nemzetközi közösség számára.Lebrun szerint a Manta naponta csaknem tíz tonna műanyagszemét begyűjtésére és feldolgozására lesz képes, ami egy nagyjából 25 napos misszió esetén 250 tonna hulladékot jelent. A hajó tervezett legénysége 40 fő, ebből nyolc a jármű, 32 a fedélzeti üzem működtetéséért felel.Lebrun szerint noha egyetlen hajó megépítése nagyjából 30 millió euróba kerül, eddig annyi magánvállalat, civilszervezet és alapítvány támogatását szerezték meg - sőt még néhány ország kormányának érdeklődését is felkeltették -, hogy terveik szerint a jövőben csaknem száz ilyen gigászi hajót fognak legyártani.