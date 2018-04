Fokváros egyelőre megmenekült a vízhiánytól

kép: BorsOnline

A szakemberek „Zéró napként" említik azt a napot, amikor a számítások szerint elfogy az ivóvíz az aszály sújtotta 4,5 milliós lélekszámú nagyvárosban. Az eredeti forgatókönyv szerint Fokvárosban május 11-én zárták volna el a csapokat. A fogyasztási korlát azonban marad. Még februárban vezették be az 50 liter/ fő fogyasztását. Aki ennél több vizet használ sokkal többe is kerülhet hiszen a vízdíjat akkor 500 százalékkal megemelték. - írja a BorsOnline A hatóságok az év elején még arra számítottak, hogy ez a nap már most 2018 áprilisában eljön. A Fokvárost vezető ellenzéki párt azonban márciusban azt közölte, a vízzel való takarékoskodásnak köszönhetően csak májusban fog bekövetkezni. Most úgy látják jövő évben várható a katasztrófa számukra.Annak érdekében, hogy minél később jöjjön el a "Zéró nap", a hatóságok arra kérték a Fokvárosban élőket, hogy naponta inkább csak 40 litert fogyasszanak, nehogy kimerítsék a személyre szabott 50-et.Fokvárosban általában a déli féltekén május környékén beköszöntő tél során szokott esni az eső. A dél-afrikai meteorológiai szolgálat szerint az elkövetkezendő három hónapban az átlagosnál nagyobb mennyiségű csapadék várható.Eközben a szakemberek továbbra is megpróbálnak újabb lehetőséget feltárni. Akár a már régóta említett tengervíz sótalanítását. Hiszen Fokváros, Afrika csücskén, két óceán találkozásánál fekszik. Sajnos ez a város csak az első a sorban, hogy a túlnépesedés és a klímaváltozás miatt egyre több helyen kell majd komoly vízhiánnyal számolni.