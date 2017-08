Folytatódik a Szigetvár-turbéki Szulejmán-sírkomplexum feltárása

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Kelet-Mediterrán és Balkán Tudományok Központjának igazgatója elmondta: a türbe és dzsámi mellett eddig csak kismértékben feltárt derviskolostor régészeti kutatásával és az erődítmény további vizsgálatával folytatódik a munka.



Csaknem 300 négyzetméter terület feltárását tervezik. Pap Norbert felhívta a figyelmet, hogy Magyarországon a

Szigetvár-turbéki lehet az első, teljes egészében feltárt derviskolostor. Onnan eddig a többi között a derviséletre utaló tárgyak, köztük különféle dobókockák, pipa és más tárgyak kerültek elő.



Csütörtökön koradélután kisebb ünnepség keretében sajtónyilvános bejárást tartanak az ásatás helyszínén, ahol az eddigi eredmények mellett a jövőbeni tervekről is szó lesz. A derviskolostor feltárásának eredményeiről szeptember végén adnak számot - jelezte Pap Norbert.



Egy, a nyáron megjelent kormányhatározat csaknem 145 millió forintot biztosít a turbéki sírkomplexum teljes körű feltárására és védelmére.



A Magyar Közlönyben publikált határozat döntött a feltárásban érintett ingatlanok állami tulajdonba vételéről, egyúttal gondoskodik a lelőhely tudományos kutatásának, régészeti feltárásának folytatásáról, amelynek koordinációjával a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-t (MANK) bízták meg.



A dokumentum rögzítette: a kormány elismeri a Szigetvár-turbéki szőlőhegyen azonosított kulturális örökségi értékek kiemelkedő jelentőségét.



A kormányhatározatról Pap Norbert korábban azt mondta, hogy az a legmagasabb szintű állami elismerése kutatómunkájuknak és felfedezésüknek. Az állami felelősségvállalás kinyilvánítása rendkívüli fontosságú - mondta, kiemelve, hogy a területnek nem csupán a kutatása, hanem a tulajdoni viszonyainak rendezése, a

jövőbeli fejlesztésének a tartós keretei is biztosítottak lehetnek.



A kutatás vezetője akkor hangsúlyozta: a sírkomplexum az emberiség kulturális örökségének védett és gondozott részévé válhat, s a kutatók munkáját elősegíti a kapott nagy összegű támogatás.



Pap Norbert megismételte: a Szulejmán-sírkomplexum esetében az európai hagyományoknak megfelelő feltárásra, megőrzésre és bemutatásra van szükség.



A hosszú távú elképzelések között szerepel egy, a türbét és környezetét bemutató, európai jellegű és jelentőségű - látogatóközpontot is magába foglaló - kulturális-turisztikai emlékhely kialakítása.