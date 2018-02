Gondolta volna, hogy Neymar idősebb, mint az Európai Unió?

Éppen ma 26 éve, 1992. február 7-én írták alá a maastrichti szerződést, ami tulajdonképpen az Európai Unió megalakulását jelentette. Érdekesség, hogy Grönland úgy lépett ki az EU-ból, hogy kvázi még meg sem alakult, hiszen a Föld legnagyobb szigete önrendelkezési jogot kapott Dániától, majd 1985. február elsején kilépett az Unióból - persze a mai formáját értve, hiszen az EU története 1951-ben létrehozott Európai Szén- és Acélközösségig nyúlik vissza. A maastrichti szerződéssel nyilvánították EU-nak az EU-t, azaz Grönland igazából az Európai Gazdasági Közösségből lépett ki.



Két ország van, amely viszont deklaráltan nem szeretne az EU tagja lenni: Svájc lakossága a maastrichti szerződés után mintegy tíz hónappal, december 6-án népszavazáson mondott nemet az Unióra. A norvégok ugyan többször is benyújtották a csatlakozási kérelmüket, de 1972-ben és 1994-ben is a nemek győztek a csatlakozásról szóló népszavazáson, Izland pedig csak "szimplán" visszavonta a kérelmet. Nem úgy Marokkó, az északnyugat-afrikai állam szeretett volna tag lenni, azonban abból az egészen egyszerű okból kifolyólag visszautasították kérelmét, hogy nem európai országról van szó. Az Egyesült Királyság lesz az első ország, amelyik tagként fog kilépni, miután a britek 51.9%-a a kilépésre szavazott 2016. júniusában, azonban a hosszas tárgyalások és jogi procedúrák miatt a folyamat 2019. március 29-én zárul le. Az viszont még nem tisztázott, hogy a britek minden kapcsolatot megszakítanak, vagy csak a vámunióban, vagy a közös piacban is bent maradnak - ez még sok-sok tárgyalás eredményeként fog letisztázódni.



Az EU-nál éppen kettő nappal idősebb a brazil klasszis labdarúgó, Neymar: a PSG csillaga 1992. február ötödikén született. Teniszezőnk, Fucsovics Márton viszont egy nappal fiatalabb, mint az Unió, hiszen ő holnap, azaz február nyolcadikán ünnepelheti huszonhatodik születésnapját. Szintén az EU-val egy napon ünnepelhet a humorista Kiss Ádám, és Ashton Kutcher, amerikai színész is.



1992-ben egyébként nem csak az EU, hanem Csehország és Szlovákia is megszületett, hiszen júliusban szűnt meg Csehszlovákia, e mellett pedig Pittsburghben először ültetettek át pávián májat emberbe, de először láthattuk Michael Knight kalandjait is, miután a Knight Rider is ebben az évben debütált a hazai tévékben.