Gyakoribb a rák a légiutas-kísérők körében

Gyakoribbak a rák egyes fajtái az amerikai repülőgépek személyzete körében egy kedden publikált tanulmány szerint.



A Harvard Egyetem T. H. Chan közegészségügyi karának kutatói 5366 légi dolgozó adatait elemezték. Azt találták, hogy több mint 15 százalékuknál diagnosztizáltak már rákot - olvasható az Environmental Health című szaklap aktuális számában.



Irina Mordukhovich, a tanulmány egyik szerzője elmondta, hogy kutatásuk a légi személyzet egészségéről végzett egyik legátfogóbb munka. Korábbi kutatásokkal összhangban egyes daganatok gyakoribbnak mutatkoztak körükben, "ami azért megdöbbentő, mert sem a túlsúlyosak, sem a dohányzók száma nem magas ebben a szakmában".



Figyelembe véve a résztvevők életkorát is, a szerzők megállapították, hogy a népességben mért átlaghoz hasonlítva a légiutas-kísérők körében a rák minden vizsgált formája gyakoribb: a mellrák 3,4 a lakosság 2,3 százalékához képest, a méhrák 0,15 százalék a lakossági 0,13-hoz viszonyítva, a méhnyakrák 1 százalék a lakossági 0,7 százalékkal szemben, a gyomor- és bélrák 0,47 százalékban fordul elő a légiutas-kísérőknél, a lakosság körében 0,27 százalékban, a pajzsmirigyrák esetében 0,67 és 0,56 százalék a két arányszám.



A nőknél a melanomán kívüli bőrrákfajták kockázata a levegőben töltött minden öt évvel együtt emelkedett.



Nem függött össze a munkában töltött idő hosszával a melanoma, a pajzsmirigy- és a mellrák kockázata.



Az utóbbi esélye azoknál a nőknél mutatkozott magasabbnak, akik nem szültek gyereket, valamint akik hármat vagy annál többet szültek.



"A mellrák ismert kockázati tényezője a gyermektelenség, ám meglepődtünk, amikor felfedeztük, hogy a légi munka megnövelte a rák esélyét a három vagy több gyereket szülő nőknél is. Ez talán az alvás és ébrenlét ritmusának többféle, munkabeli és otthoni megzavarására vezethető vissza" - magyarázta Mordukhovich.



A légiutas-kísérő férfiak körében gyakrabban fordult elő a melanoma és a melanomán kívüli többi bőrrákfajta (1,2 százalék a lakossági 0,69-hez, valamin 3,2 százalék a lakossági 2,9-ez viszonyítva), különösen ha a munkahelyen cigarettafüstnek voltak kitéve az 1998-as dohányzási tilalom előtt.



A kutatók a légiutas-kísérők egészségét egy 2013-2014-es felmérés adatain keresztül vizsgálták, a felmérés egy 2007-ben kezdődött és ma is tartó tanulmány keretében történt.



Az adatokat összevetették egy 2729 fős, korban, anyagi helyzetben megegyező, de nem légiutas-kísérőkből álló csoport adataival. Az új kutatásban vizsgált légiutas-kísérők több mint 80 százaléka nő volt, átlagosan 51,1 évesek és valamivel több mint húsz éve dolgoztak a szakmában.