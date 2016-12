Gyertyagyújtás, imák, énekek: a fára akasztott gömbök az almát, a boák a kígyót jelképezik

Paradicsomi jelkép

Fagyban is mentek játszani

Fotó: Netfolk

– Ilyenkor végre hazamehetek a családomhoz, és néhány napig nem kell új vizsgára tanulnom – válaszolta nemrég kérdésünkre a 22 éves egyetemi hallgató, Nikolett, amikor arra kértük olvasóinkat, mondják el, kinek miért fontos december 24. A kétgyermekes anyukának, Tarai Ilonának az egész hetes „főzés – mosás – takarítás" végét és a jól megérdemelt pihenés kezdetét jelenti a szenteste, míg kisebbik fia, az éppen 6 éves Tomika természetesen a Jézuskát várja a leginkább.A válaszok igen eltérőek voltak, de egy közös pont azért mégis akadt: így vagy úgy, ez a nap mindenki számára ugyanazt jelenti – az ajándékozást és a közös családi pihenést.– Mi énekelni szoktunk, ilyenkor az ismert karácsonyi dalok kerülnek elő – mondta a 38 éves családapa, Tóth Sándor. A kétgyermekes Süveges Tamaráék asztali áldást is mondanak, még mielőtt a karácsonyi lakoma megkezdődne. Arra a kérdésünkre, hogy vajon mit is ünneplünk december 24-én, mindenki ugyanúgy válaszolt: Jézus születését. A szakemberek szerint azonban ennél is többről van szó. De tényleg: mit is ünneplünk szentestén?– Az mindenki számára köztudott, hogy december 24-én ünnepeljük Ádám és Éva névnapját, arról azonban már jóval kevesebben tudnak, hogy pontosan miért is esik erre a napra – mondta el dr. Barna Gábor, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának néprajzkutatója. A szakember szerint azok a szokások, amelyek a rítusokban és az ünnepi asztal „felhozatalában" jelen vannak – akár egyházi, akár nem egyházi szemszögből közelítjük meg a dolgot –, mind ezzel vannak összefüggésben.– A bibliai tanítás szerint ősszüleinket az Úr kiűzte a paradicsomból, de megígérte, hogy elküldi számukra a Megváltót. A karácsonyi misztériumjátékokban nemcsak a pásztorjáték és a betlehemi jelenet fedezhető fel, hanem a paradicsomi kiűzetés is. Régebben ezzel a jelenettel indultak a játékok, és ez kötötte össze a két eseményt is – mondta Barna Gábor. Azonban az elmúlt bő egy évszázad alatt az ünnephez kötődő játékok is átalakultak.– Gyerekkoromban a betlehemezés nagyon komoly része volt az ünnepi hagyománynak, a tanyavilágban nagy élvezettel vettek részt rajta a gyerekek – mesélte lapunknak Laczkó Ferenc kisteleki plébános. Mint mondta, egy este alatt 15-20 tanyára is elmentek, hogy ott adják elő a karácsonyi jelenetet.

Kiűzetés a paradicsomból

Az új év első napja

A polgári családoknál már a századfordulón is jelen volt a karácsonyfa. Fotó: Fortepan

– 14 éves gyerekek voltunk, akik hóban, sárban, fagyban is szívesen indultunk útnak, és az egészet nagyon élveztük – tette hozzá a plébános.– Azt is érdekes látni, miként változtak a szentestéhez kapcsolódó játékos szokások. A korábbi összetett, a paradicsomi kiűzetést is magában foglaló előadás az Alföldön például a ma ismert pásztorjátékká egyszerűsödött, Bukovinában és Erdélyben viszont még a mai napig is erős hagyománya van az úgynevezett bibliás betlehemes játékoknak, amik az ószövetségi történésekre is utalnak – mondta Barna Gábor.Sokan nem is tudják, de azok a díszek, amiket karácsony alkalmával a fenyőfára akasztanak, szintén a paradicsomi kiűzetésnek állítanak emléket. A fára akasztott gömbök az almát, a boák pedig a kígyót jelképezik, aki bűnre csábította Évát és Ádámot. A gyertyák – illetve ma már az ezt helyettesítő égősorok – pedig a sötétség elűzését, a megszülető Megváltót szimbolizálják. Azonban a közhiedelemmel ellentétben karácsonyfa sem volt mindig.– Emlékszem, a nagyszüleimnek még egyáltalán nem volt karácsonyfájuk. Karácsony idején a kemence adta a meleget, nagymamám ilyenkor sült almát készített. A menetrend az volt, hogy a gyertyagyújtás után imádkoztunk, majd elfogyasztottuk a vacsorát, felöltöztünk és elindultunk az éjféli misére. Még most is a fülembe cseng, ahogy a lovak patái alatt roppant a hó – osztotta meg emlékeit olvasónk, az 54 éves Tengeri Marika.– Napjainkban a karácsony már elképzelhetetlen a jellegzetes szimbólum, a közönséges karácsonyfa nélkül, ez azonban nem volt mindig így. A fa története meglehetősen rövid – legalábbis, ha a hagyományokhoz viszonyítjuk –, ugyanis alig 70-80 évre tekint vissza hazánkban. Előtte vagy nem volt semmi, vagy csak egy gallyat kötöttek fel a gerendára, és azt díszítették fel karácsony alkalmából. Ilyenkor általában dió és alma került fel rá – mondta Barna Gábor.Bár napjaink polgári hagyománya szerint december 31. az év utolsó, január 1-je pedig az új év első napja, a keresztény kultúrában korábban december 25-ét tartották az új év kezdetének. Ennek köszönhetően számos hagyomány és babona létezett, ami mára már jórészt kikopott a köztudatból.A karácsonyi asztal alá például rendszeresen került szalma, széna és különböző mezőgazdasági szerszámok. Barna Gábor szerint mindez egyfajta varázslás volt, hogy a következő esztendőben bőség és jólét legyen a földművesmunkában. A hagyomány szerint ezen az estén még az állatok is megszólalnak, és ha eléggé figyelünk, meghallhatjuk, mit mondanak egymásnak. Ebből kiderülhet, hogyan bánt velük a gazda egész évben.

Karácsony másként



A rendszerváltás előtti időszakban igyekeztek minden vallási témájú dolgot másként magyarázni, mint ahogy azt a keresztény tanítás tartotta. A húsvéti ünneppel ellentétben azonban a karácsonyi misét nem próbálták meg elgáncsolni, így az éjféli szentmisére akkoriban rengetegen érkeztek. Mindenki egy-egy gyertyával, viharlámpával indult útnak, ami nemcsak azért kellett, hogy az emberek lássanak, hanem a kis Jézus megszületését, a fény eljövetelét is szimbolizálta.

Domaszék környékén még ma is tartja magát a szokás, hogy Luca napján (december 13-án) már betesznek az asztal alá egy zsúpból font kosarat, amibe kukorica, répa és széna kerül. A szokás szerint ezzel készülnek fel az emberek arra, hogy ha a kis Jézus szállást keres, akkor vendégül tudják látni, a szamár pedig jól tudjon lakni. Ez egészen szentestéig bent volt a házban.– Mi is tartottuk ezt a szokást a szüleimmel. A probléma csak az volt, hogy a macska gyakran „kinézte" magának ezt a helyet, így másnap reggel úgy kellett kiugrasztani a kosárból – mesélte nevetve Laczkó Ferenc.