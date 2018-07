Ha elege van a hőségből, van egy remek hírünk

Az ETH és a Chicagói Egyetem szakemberei egy nagy meteorit anyagát vizsgálták. A Murchison-meteorit 1969-ben Ausztráliában, Victoria államban, Murchison közelében ért földet. Anyaga úgynevezett szenes kondrit, amely viszonylag nagy mennyiségben tartalmaz vizet és szerves vegyületeket. Összetétele és nagy tömege miatt a kutatók a meteoritot gyakran sztenderd mintaként használják. Többek között olyan zárványokat tartalmaz, amelyek kalciumban és alumíniumban gazdagok és a Naprendszer őskorából származnak.



Ezek a zárványok az első ásványok, amelyek mintegy 4,5 milliárd évvel ezelőtt a napködből kondenzálódtak. 2000 Celsius-fokos, majd lehűlt gázkeverékből alakultak ki a Nap közelében. Néhány millió év alatt eljutottak a Naprendszer külső régióiba, ahol beépültek az aszteroidákba.



A kutatók a zárványok két különböző osztályát vizsgálták, megmérték hélium- és neontartalmukat. Ezekből a nemesgázokból különböző izotópok léteznek, tehát azonos kémiai tulajdonságú, de enyhén eltérő tömegű atomok. A Hélium-3 és a Neon-21 izotóp akkor keletkezik, amikor a zárványokat kozmikus sugárzás éri, elemzésükkor pedig következtetni lehet erre a kozmikus sugárzásra.



"A Murchison-meteorról tudjuk, hogy 1,5 milliárd éven át volt a világűrben, mielőtt 1969-ben Ausztráliában földet ért" - mondta Henner Busemann, az ETH kutatója.



Az egyik zárványcsoport ugyanilyen korú besugárzási kort mutatott. A másodikban jóval nagyobb volt a Hélium-3 és a Neon-21 mértéke. "Ez a zárványosztály tehát kialakulása után és a Murchison-anyameteoritba való beépülése előtt plusz sugárzást kapott" - fejtette ki Busemann.



Ennek csak egy magyarázata lehet: a napsugárzás ezeknek az ásványoknak a keletkezésekor legalább 50-szer erősebb lehetett, mint később, amikor a zárványok másik osztálya és a meteor többi része összeállt.



"Azt, hogy a fiatal Napnak volt ilyen aktív szakasza, már más meteoritok korábbi vizsgálatai alapján feltétezték, de csak most találtunk erre megbízható bizonyítékot" - emelte ki a kutató.



Hasonlóan aktív szakaszok megfigyelhetők fiatal, Naphoz hasonlító csillagoknál is, amelyek felerősödött röntgen- és részecskesugárzást bocsátanak ki jetek formájában.



A svájci kutatók eredményeikről a Nature Astronomy című szaklapban számoltak be.